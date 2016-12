Tecnología para emprendedores: pagos, cobros y cuentas de última generación

Si vives en este planeta seguramente has estado alguna vez en una tienda de Apple. Y seguramente te habrás fijado que los dependientes se mueven por la tienda con un iPhone con una funda gorda que lleva incorporado un lector de tarjeta. En realidad, están un poco desfasados: en los últimos años han aparecido diversas formas de pago pensadas para emprendedores. Bueno, para lo que toda la vida se ha conocido como autónomos y pequeños empresarios.

La idea es sencilla: si mi lugar de trabajo no es una ubicación fija, resulta complicado contar con un TPI para que mis clientes puedan pagarme en efectivo. Es cierto que los bancos están empezando a innovar, lanzando al mercado lectores de tarjeta que permiten pagar con móviles con NFC, aunque la tecnología no termina de despegar… al menos hasta ahora que, además de los terminales Android, un operador como Vodafone se ha atrevido con su Vodafone Wallet y su Visa Smartpass. Pero la problemática de los emprendedores es otra: los bancos imponen tasas al uso de esos terminales y a los pequeños negocios, que cobran pequeñas cantidades en cada pago, no les suele salir rentable usarlos. De ahí, por ejemplo, que sea normal ver en muchos negocios avisos de que hay un pago mínimo con tarjeta, cosa que no sucede en grandes superficies.

¿Qué puede hacer la tecnología por nosotros? Básicamente, lanzar un amplio abanico de gadgets que se conectan, de forma física o inalámbrica, con tu smartphone o tablet, teniendo instantáneamente un punto de cobro con tarjeta que puede moverse contigo. La ventaja es que dejas de pagar una tasa al banco… y la desventaja es que regularmente pasas a pagársela al fabricante.

Pero, como en todo, hay modelos para todos los gustos. Apple comercializa directamente en su página web un sencillo clip llamado Square que se conecta al auricular de los iPhones y sirve como lector de banda magnética, de momento sólo para EEUU y Canadá. Hay otros proyectos similares internacionales, como Innerfence, que cobra una tasa de 25 dólares mensuales más 24 centavos y entre un 1,74 y un 3,79% por transacción, o menos intrusivos, como PayAnywhere, que cobra un 2,69% de cada venta. o Swifft

Hay otros, como Payleven, que funcionan de forma remota, con un lector al uso que se conecta mediante Bluetooth con nuestro terminal. En este caso, la comisión que se cobra es de un 2,75% de cada transacción, y tiene un precio fijo de 79 euros más IVA, sin tasas mensuales adicionales, funcionando con las principales tarjetas y sistemas operativos móviles, y válido para España. También válido para nuestro país es iZettle, vinculado al Banco Santander, que cobra exactamente la misma comisión por transacción y cuesta algo más, 99 euros más IVA. El funcionamiento es similar, añadiendo una interesante suite con estadísticas de ventas y demás, generadas en tu ordenador a partir de su uso.

Pensándolo bien, siendo el dinero negro un serio problema en España, un lector de tarjetas parece una buena garantía de evitar que se mueva dinero no declarado en este mercado… Así que la administración, que ya se lanzó al ruedo con el DNI electrónico, aunque sin demasiado éxito, quizá podría tomar la iniciativa pensando en hardware económico para este colectivo. Digo, por dar ideas.

A falta de iniciativa pública, hay otras puestas en marcha por portales digitales. Es el caso de Breadcumb, de Groupon, que cobra un 1,8% más 15 centavos de dólar por transacción, o un gadget de PayPal que permite no sólo aceptar tarjetas, sino también cheques y pagos a través de sus servidores con una comisión del 2,7% en cada venta.

Lo que hace la compañía con esa iniciativa es, en cierto modo, unir el mundo virtual de sus servicios con el real, algo parecido a lo que hacen iniciativas como Coin o la tarjeta de crédito de Google. En el campo del dinero digital, no sólo de BitCoin vive el hombre.

Pero la oferta de pago digital para emprendedores no termina con lectores de tarjetas para dispositivos digitales, o promesas de desarrollo de tecnologías contactless. También existen grandes cantidades de software dedicado, como una app que promete servir para convertir los tickets simplificados en facturas desgravables (carísima, eso sí), los programas de Intuit, o Zoho, que ofrece una suite ofimática online para multitud de aplicaciones, entre ellas llevar la contabilidad y registro de pagos y cobros.