Twitter compra Cover, una app para cambiar la pantalla de desbloqueo en Android

Ni que estuviéramos de rebajas... A la fiebre del 'shopping' que afecta a las grandes tecnológicas se ha sumado la que faltaba: Twitter. La compañía ha comprado Cover, la desarrolladora que está detrás de una una popular aplicación para Android que permite reemplazar la pantalla de desbloqueo del teléfono por una más vistosa y práctica.

Se trata de una jovencísima 'startup' que empezó su andadura el pasado mes de octubre pero ya ha logrado hacerse un hueco entre las preferencias de los usuarios, gracias a lo fácil que resulta acceder a través de su interfaz a las aplicaciones más utilizadas sin desbloquear previamente el terminal.

Por el momento Twitter no ha comentado nada acerca de la compra, que ha sido anunciada por Cover, y se desconoce el uso que pretende dar a esta tecnología. No obstante, salta a la vista que podría ser muy útil para mejorar la aplicación móvil de la red social de 'microblogging', que últimamente no para de introducir cambios en su plataforma.

No es la primera compra de este tipo que se produce en los últimos meses, ya que Yahoo se hizo hace poco con Aviate, un popular launcher para Android.

Los responsables de Cover han asegurado que su aplicación seguirá estando disponible en Google Play, aunque a partir de ahora centrarán sus esfuerzos en trabajar para Twitter.