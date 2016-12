¿Error 404? Firefox te ofrecerá viajar al pasado cuando visites una web que ya no existe

Las páginas de error 404 pueden ser muy divertidas (los diseñadores se esfuerzan por ser originales), pero no por ello dejan de ser frustrantes. Entrar en una web que ya no funciona corta el rollo, pero uno de los navegadores más populares, Mozilla Firefox, quiere evitarte ese disgusto.

Pronto te ofrecerá visitar la copia en la Wayback Machine (algo así como la máquina del tiempo de las tres uves dobles, cortesía de Internet Archive) de los sitios que ya no están disponibles. De hecho, es la causa más común cuando aparece el temido error capicúa: que la página haya sido borrada pero siga habiendo enlaces que conducen hasta ella (incluso en Google).

Así, cuando aterricemos en un paraje deshabitado de la Aldea Global, el navegador nos mostrará la advertencia de error como es costumbre (con juegos o chistes incluidos, si los creadores de la web los han implementado), pero además incluirá un mensaje en la parte superior de la pantalla que nos llevará a la versión almacenada por Wayback Machine.

Si el destino que intentamos visitar fue más o menos popular en su momento, lo más probable es que existan una o varias réplicas (de diferentes meses y/o años) guardadas en este gigantesco almacén virtual.

La herramienta ha sido publicada por Mozilla como parte del programa Test Pilot, que permite probar funciones experimentales antes de que se integren en el navegador. Por eso, para utilizarla, tendremos que instalar el ‘plugin’ que da acceso a este laboratorio del código. Por otra parte, al tratarse de una ‘beta’, puede que encontremos fallos en No More 404s, que es como se llama esta función para resucitar enlaces fallecidos.

No es la única ventaja adicional a la que tendrás acceso si decides adentrarte en Test Pilot. También podrás hincarle el diente a Activity Stream (que, al abrir una nueva pestaña, te mostrará las páginas que más visitas y un resumen de tu historial de navegación), Tab Center (que traslada las pestañas desde la barra horizontal en la parte superior, donde suelen estar, hasta una vertical en uno de los laterales) o Universal Search (que mejora el sistema de búsquedas incluyendo recomendaciones).

Tampoco No More 404s es la única manera de viajar al pasado de una web. Ya existen extensiones para Firefox que hacen lo propio, como la fantástica Resurrect Pages, que no solo recurre a la máquina del tiempo de Internet Archive, sino también a la caché de Google y a algún otro almacén de sitios vetustos (como WebCite o archive.is).

De esta forma, no solo podremos recuperar enlaces antiguos que han pasado a mejor vida, sino también sortear el llamado efecto Menéame (o efecto Digg o Reddit para los anglosajones), que se produce cuando la página en cuestión llega a la portada de un agregador con millones de usuarios y los servidores en que está alojada se colapsan por la avalancha de tráfico.

Si tu navegador preferido es Google Chrome (como el de la mayoría, a juzgar por los datos más recientes), también hay extensiones que ofrecen el mismo resultado. Web Cache o Go Back in Time, por ejemplo, son muy similares. Otra opción, válida también para Explorer, Edge, Opera o cualquier otro, es recurrir a páginas como DeadUrl, que proporcionan un servicio equivalente sin previa instalación de un ‘plugin’.