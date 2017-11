Esta herramienta usa redes neuronales para mejorar las imágenes con mala calidad

La Inteligencia Artificial cada vez tiene más expresiones, y una de ellas ya es la mejora de la calidad de imágenes. Es el caso del proyecto Let's Enhance, llevado a cabo por un grupo de desarrolladores ucranianos, utiliza redes neuronales para mejorar imágenes que están borrosas o que tienen baja resolución.

Su sistema tiene memorizados los patrones habituales en cierto tipo de imágenes: rostros, retratos, fotos grupales, paisajes, entornos urbanos, vehículos... En base a ellos, detecta qué tiene exactamente la imagen que le pedimos que mejore, y se pone a trabajar.

A Let’s Enhance no le podemos pedir maravillas sobrehumanas como si estuviésemos frente al ordenador de CSI, capaz de obtener nítidos retratos del autor del crimen reflejados en un tornillo de una matrícula de un coche en el fondo de la escena. Lo que sí podemos esperar de esta herramienta es que solvente los problemas de resolución de fotografías que tenemos almacenadas por el buen recuerdo que nos suponen, pero no por su calidad. O aquellas, por ejemplo, en que no hayamos tenido todo el cuidado necesario a la hora de disparar.

También viene muy bien para un uso particular: conseguir fotografías a partir de pequeños fragmentos de otras fotografías, es decir, hacer recortes y conseguir que prácticamente no haya pérdida de calidad.

El proceso es sencillo:' drag and drop' y esperar. Sobre todo, esperar: el programa puede tardar de dos minutos hasta horas. Todo dependerá del volumen de carga de la plataforma y de la complejidad de la imagen en cuestión.

Cuando ha analizado y 'reparado' la imagen, la devuelve en tres modos distintos:

- Anti-JPEG: se limita a eliminar los habituales artefactos que aparecen cuando una imagen es comprimida con este formato.

- Boring: amplía la imagen y la detalla, pero de una forma moderada para que no pueda ser evidente que ha habido una edición.

- Magic: el modo de edición más agresivo, para cuando podemos permitirnos resultados mucho más impactantes.

Let’s Enhance está en sus primeros pasos de publicación, así que sus creadores ya han advertido que irán llegando muchas mejoras a la herramienta durante los próximos meses. De momento es una buena opción para tener almacenada en nuestros favoritos para cuando podamos necesitar de sus servicios... pero no para resolver crímenes a lo CSI.