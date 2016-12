Esta web toma las decisiones por ti y deja tu futuro al azar

La idea no puede ser más sencilla. La página I can’t fucking decide —el nombre lo dice todo, hasta tiene un punto de desesperación— toma aleatoriamente las decisiones por ti.

Lo único que debes hacer es introducir en sus campos en blanco las opciones y la web te dirá qué camino debes escoger. Eso sí, no esperes algoritmos ni mandangas por el estilo porque no los encontrarás detrás de esta web. Azar puro y duro. Como recompensa podrás desterrar de tu vocabulario esos “me da igual”, “lo que tú quieras” o “me da lo mismo” que tanto exasperan a tus interlocutores.

Sin embargo, una de sus ventajas es que el resultado no es inamovible, es decir, que si la opción que te aconseja no te acaba de convencer, pues le das al botón Decide for me again (Decide por mí otra vez) y a otra cosa mariposa y así hasta que salga la que se te antoje mejor (aunque para eso no acudas a la web si al final vas a hacer lo que te dé la gana).

Lo más “complejo” de esta web es que te permite introducir más de una opción. No solo podrás elegir entre a y b, sino que pulsando el botón de + puedes ir añadiendo distintas opciones.

El concepto tiene su gracia, pero también su peligro si dejas en manos de una web tus decisiones más vitales. Si quieres que te ayude a elegir el color de la camiseta que te vas a poner hoy, bien; pero que elija por ti a quién vas a votar en las próximas elecciones, pues quizás no.