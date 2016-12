Este hacker solitario se dedica a tumbar webs racistas

Los hackers ya no son lo que eran. Lo que lo eran en los primeros tiempos de internet -hasta los años 90- cuando todavía existía esa especie del lobo solitario capaz de poner en jaque a las autoridades de un país o asustar al mundo entero desde su ordenador. Ahora los autores de los ataques suelen ser mafias organizadas y con un objetivo económico claro: si hay un virus que infecta a miles de ordenadores o smartphones normalmente alguien está ganando dinero con eso.

Hace algunos años el colectivo Anonymous resucitó en cierta manera ese matiz idealista del hacker que ataca sitios web sin tener objetivos económicos. En este caso se trataba de ataques grupales, pero también hay quien actúa en solitario.

Por ejemplo, la persona que está detrás de la cuenta de Twitter Amped Attacks lleva semanas tumbando por sí sola páginas que hacen apología del racismo o la homofobia. Él, o ella –pues no hay ningún dato sobre su género ni otro rasgo identitario–, se sirve de ataques DDoS o de denegación de servicio, que lanzan una cantidad inmensa de peticiones de acceso al servidor de la página hasta que este se satura. La web aparece como caída a cualquiera que quiera entrar y pasa un tiempo hasta que el administrador es capaz de normalizar la situación y restaurar el servicio.

Así, Amped Attacks ha tirado abajo páginas del Ku Klux Klan, como kkkknights.com o azkkk.com, o la homófoba godhatesfags.com, perteneciente a una iglesia bautista independiente de Topeka, en el estado de Kansas. Cuando tumba un sitio la cuenta de Twitter lo anuncia con un pantallazo que muestra un error de acceso.

El hacker también ha tirado abajo sitios de raíz nazi, así como otros relacionados con el Estado Islámico. Nombres como thirdrichruins.com –sobre quienes se permite ironizar tuiteando que efectivamente los nazis están en ruinas–, americannaziparty.com o albayanislamac.com pueblan el perfil de Amped Attacks.

Los tuits suelen ir con el hashtag #TangoDown, que Anonymous utiliza para anunciar sus ataques, aunque ninguna de las grandes cuentas del colectivo ha confirmado públicamente que Amped Attacks forme parte del mismo. Tampoco el hacker se ha identificado como miembro de Anonymous en público, aunque sí ha demostrado su simpatía por el colectivo.

¿Un hacker solitario?

Los pocos detalles personales que aparecen en la cuenta de Twitter sobre el autor de Amped Attacks están contenidos en este tuit.

so people want to dox me, i served 4 years in the navy as an it tech,after 2degrees from ITT Tech computer knowledge 16 years.Have At Me :) — Amped Attacks (@sgtbilko420) octubre 23, 2015

Al parecer cursó dos carreras en el ITT Technical Institute, un centro académico privado especializado en estudios relacionados con la tecnología y cuyos campus están presentes en casi una treintena de Estados, del Este al Oeste de Estados Unidos. Poco sirve este dato para concretar la geografía. Estuvo cuatro años en la Marina como empleado en el apartado IT y cuenta con experiencia de 16 años en el tecnológico, según afirma.

Si los datos son ciertos –nada puede confirmar que el hacker no esté jugando a los triples en ese tuit– la persona no es un adolescente sino un informático experimentado y con una sólida formación. La cuenta de Twitter está abierta desde el mes de septiembre, pero ha tenido una actividad frenética hasta ahora, sobre todo anunciando sus hazañas.

Asimismo, llama la atención una de las cuentas asociada con sus ataques que el hacker menciona, OxygenProxyy. También de reciente creación, en ella se anuncia la página stresser.club, que ofrece por una tarifa mensual herramientas para realizar ataques como los que lleva a cabo Amped Attacks. Con lo que frente a la hipótesis del justiciero solitario aparece otra posible explicación menos romántica. Y es que los ataques del hacker podrían ser una campaña de marketing en favor de los servicios de Stresser.club, una página que por cierto huele a nuevo.

Pero nada le quita a Amped Attacks el aire ególatra que todo justiciero debe tener en Twitter.