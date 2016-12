'Fallout Shelter', un juego apocalíptico para móviles que ha superado al 'Candy Crash Saga'

Hay algo en nuestro fuero interno que nos empuja constantemente a pensar en cómo sería el fin de los tiempos, el fin de la raza humana y de la sociedad tal y como la conocemos, y también sobre qué vendría después. Todos los años, por no decir que casi todos los meses, se estrenan películas sobre esta temática y hay novelas y literatura en general para aburrir sobre ello. Los videojuegos no iban a ser menos, pero en el caso de 'Fallout Shelter' este ‘postapocalipsis’ para móviles es bastante resultón.

Os pongo en situación: la sociedad se ha ido por la taza del váter y el mundo es un yermo radioactivo donde muy pocas personas siguen viviendo de forma organizada bajo refugios numerados y preparados por el Gobierno de los EEUU, como no podría ser de otro modo. Este es el planteamiento general de la saga Fallout, una muy famosa de consolas y ordenadores donde somos un héroe o heroína que sale de un refugio para descubrir el mundo. Sin embargo, 'Fallout Shelter' es un juego de móvil que parte de ese mundo pero donde el ‘héroe’ se queda dentro del refugio y se dedica a gestionar a sus habitantes.

Partiendo de este presupuesto ya os podéis imaginar que Fallout Shelter es un juego de gestión de economía y de previsiones de crecimiento, pero sabiendo que de fondo está todo ese mundo horrible. El planteamiento tras todo lo que llevas a cabo como director del refugio tiene un tono oscuro muy concreto que contrasta con los alegres rostros y la estética de los años cincuenta que se gasta el juego.

Sí, es un poquito macabro, pero no tanto como el hecho de que está en tu mano decidir desde quién trabaja en qué hasta quién se reproduce con quién. Oh, sí, hay que hacer niños y emparejar a su refugiados, por aquello de que si no el refugio no crece. Esto es lo mejor de la vida en el refugio, porque los bares siempre acaban llenos de trabajadores explotados que alivan sus penas a lingotazos y botellazos con los demás (y ahí tendrás que intervenir tú también para impartir justicia).

Cómo crece el refugio depende también de tu mano. Puedes enfocarlo como algo en continua expansión, que es bajo mi punto de vista lo más divertido y arriesgado, o tirar por lo seguro y crecer a medida que nace gente y que necesitas más espacio vital para que, si hay una epidemia, no acabe todo el mundo enfermo y muerto porque están hacinados en cubículos incómodos. Aquí ya entra hasta qué punto optas por la tiranía o la bondad para mantener a tus ciudadanos vivos y sanos, que es lo importante.

Eso sí, hay muchos peligros que no dependen solo de la estabilidad del refugio. A veces te verás obligado a resistir ataques de invasores externos que saben que en tu refugio hay medicinas, comida y armas, pero también tendrás que rechazar a los monstruos mutados que pueblan el yermo y que se cuelan por rendijas, conductos de ventilzación o hasta excavan por dentro. Y de vez en cuando, tendrás que mandar exploradores fuera para obtener recursos que no hay dentro del refugio, con el consiguiente riesgo de perder a una (o más) personas.

Todo esto se traduce, al final, en un vicio puro y duro. No extraña que haya sido la aplicación más descargada en más de 48 países desde su lanzamiento el pasado 15 de junio, incluso desbancando en varias ocasiones al 'Candy Crush Saga' como juego con más compras dentro de la Store.

Porque, sí, 'Fallout Shelter' es gratuito para iOS (aún está pendiente la versión para Android, que se lanza en unos meses), pero se pueden comprar 'kits' de objetos aleatorios. Dentro de lo malo, no es una microtransacción injusta, así que todo bien.