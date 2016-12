Firefox OS se alía con las grandes telecos para morder su pedazo de pastel

España es uno de los cuatro países que puede disfrutar desde hace unos meses de los dos teléfonos con Firefox OS que, gracias al acuerdo de Mozilla con Telefónica Movistar, están en el mercado: el ZTE Open y el Alcatel One Touch Fire. Pues bien, parece que el lanzamiento no ha ido nada mal y ha despertado la curiosidad de los usuarios y la compañía anuncia nuevos modelos y más países en los que ha llegado a un acuerdo con operadoras (Movistar, Deutsche Telekom y Telenor) para distribuir los terminales con un coste muy bajo.

¿Qué aspectos positivos tiene Firefox OS?

Mozilla se ha comprometido a realizar mejoras periódicas de un sistema que en este 2013 está dando sus primeros pasos. Al menos cuatro descargas al año con actualizaciones del 'software' y para mejorar la seguridad pueden ser un gran atractivo frente a la fragmentación de otros SO como Android.

El apoyo fundamental de telecos como Telefónica y fabricantes consolidados como el emergente chino ZTE o Alcatel (próximamente se incorporarán Huawei, con casi total seguridad, y también se rumorea que LG y Sony podrían sumarse al proyecto). Un apoyo del que, de momento, no dispone Ubuntu para móviles, el otro SO estrenado este año.

Se basa en estándares web y tecnologías (HTML 5, Java Script o CSS3) que hacen que funcione muy fluido en terminales de gama baja. De esta manera, se puede cargar una 'app' desde el navegador para usarla puntualmente o se puede instalarla desde el Firefox Marketplace. Gracias a una fuerte inversión en 2012 de Mozilla y sus socios en Everything.me podremos lanzar una 'app' descargada o tenerla disponible, siempre que queramos, en la nube, sin necesidad de malgastar memoria interna.

¿Qué le hace falta a Firefox OS para despegar?

Necesidad de dispositivos más atractivos que los presentados hasta el momento, con pantallas más atractivas y hardware más potente. La demanda del ZTE Open ha sido un buen comienzo, pero se necesitan máquinas más potentes para un mejor escaparate.

Mozilla debe pulir más la interfaz, ya que hay algunos detalles que chocan, como que la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio sean la misma: seis accesos directos.

Si quieres ver tus 'apps' necesitarías un gesto táctil más (deslizar la pantalla hacia la derecha), lo que puede parecer un poco engorroso.

Además, el teclado en una pantalla de 3,5 pulgadas no es muy cómodo para escribir mucho, a pesar de que el navegador Firefox (parecido a la versión para Android) sea un punto fuerte del SO a pesar de que no soporte Flash (algo cada vez menos necesario, por otra parte).

Hay pocas aplicaciones (a pesar de la ventaja de que están basadas en web), por lo que la experiencia de usuario se puede limitar bastante si estás acostumbrado a un ecosistema mayoritario.

El problema es más acentuado que en competidores como Windows Phone, pero las facilidades de la arquitectura del sistema y el apoyo que está teniendo de las compañías pueden ser un aliciente para que los desarrolladores se pongan las pilas (parece que una 'app' fundamental como WhatsApp está ya de camino).