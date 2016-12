Si te flipaban los drones, ahora lo más geek serán los nano-drones del tamaño de tu mano

Este martes dará comienzo en Las Vegas una de las citas más importantes del mundo de la tecnología: el CES 2015. En el evento, que durará hasta el próximo día 9 de enero, las grandes compañías tecnológicas presentan algunas de las novedades que nos traerá este recién estrenado año.

En cuanto a lo que podemos esperar de la edición habrá novedades para todos los gustos: wearables, mucho internet de las cosas, telefonía móvil y drones son solo algunos de los platos fuertes que aterrizarán en los próximos días en Las Vegas.

Por ejemplo, se espera que los nano-drones, vehículos aéreos no tripulados que cabrán en la palma de tu mano, tengan bastante protagonismo, así como wearables que comenzarán a ir mucho más allá de los relojes inteligentes para empezar a poner la vista en la ropa impresa.

Sin embargo, también hay algunos productos que no verán la luz. En concreto, los buques insignia de los principales fabricantes de smartphones no aterrizarán en Las Vegas esta semana, así que no habrá ni Samsung Galaxy 6, ni el esperado Lumia 1330, el primer teléfono de Microsoft.