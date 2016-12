It gets better: la web que ayuda a los jóvenes que sufren acoso escolar

Es uno de los dramas de nuestro siglo. El acoso, sobre todo en el periodo infantil y adolescente, hace que decenas de miles de jóvenes no desarrollen su personalidad de manera estable. Algunos, incluso, acaban por no resistir la presión.

Si a esto le sumamos el llamado 'cyberbullying' (acoso en la Red), nos encontramos ante una situación cada vez más insostenible que requiere de una rapidísima actuación. Por suerte, ya hay quien se ha puesto manos a la obra.

Uno de los mejores ejemplos a nivel mundial es el del It gets better Project, una iniciativa online llevada a cabo en 2010 por Dan Savage, un norteamericano que, tras el suicidio del joven homosexual Billy Lucas ante el acoso que estaba sufriendo por parte de su entorno, decidió grabar una serie de vídeos en los que distintas personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales lanzaban mensajes de apoyo a todos aquellos jóvenes que se sintieran acosados.

El proyecto tuvo un éxito notable y el número de vídeos aumentó de manera rapidísima. De hecho, la iniciativa contó incluso con el apoyo de todo tipo de personalidades famosas de Estados Unidos, que grabaron sus propios vídeos y se unieron a la iniciativa.

Ya disponible la versión española

Como resultado del éxito obtenido, 'It gets better' (que traducido sería algo como 'Todo acaba mejorando') se fue adaptando a varios países y, desde el mes pasado, España ya tiene su propia versión. La web española cuenta con decenas de vídeos que, a modo de terapia, lanzan consejos a los jóvenes acosados y todo tipo de mensajes de apoyo para que puedan enfrentarse a la situación de la mejor manera y lleguen a superarla. Todo ello con la firme intención de acabar con el acoso escolar en todas sus vertientes.

Si estás interesado en colaborar con esta iniciativa, la web dota a los usuarios de dos formas de hacerlo: por un lado, enviando un vídeo de apoyo a todos aquellos jóvenes que estén siendo acosados; por otro, en caso de que hayas sufrido periodos de acoso que finalmente hayas superado, mandando tu propia historia, así como la manera en que conseguiste enfrentarte a ella y superarla.

“La mejor venganza es superarlo”

'It gets better' cuenta con multitud de mensajes de los que podemos aprender mucho. Uno de ellos es el de Lourdes Salvo, una estudiante de periodismo de 18 años que en su momento sufrió acoso escolar. En su caso, Lourdes lo tiene muy claro a la hora de dar consejos: “A veces la mejor venganza contra aquellos que te insultaron, que te hicieron sentir mal, es superarlo y llegar a ser la mejor versión de ti misma, ser quien quieras ser”.

Otro caso expuesto en la web es el de la famosa galerista transexual, Topacio Fresh, que en su momento tuvo que enfrentarse al rechazo y la homofobia de la gente que la rodeaba: “El mejor mensaje que puedo dar a los jóvenes es que el mejor momento de mi vida es el actual. Ves la vida sin rencor y te das cuenta de que has podido hacer tu camino y transformar ese bullying en algo positivo”.

Si te interesa el proyecto, puedes visitar su web o su canal de vídeos