Gmail convierte las 'Promociones' de tu correo en un escaparate virtual

El mail marketing lleva años consolidado como una de las apuestas más elegidas por las empresas para realizar sus campañas de marketing. Mediante el uso generalizado de newsletters (entre otras opciones), compañías tanto grandes como pequeñas recurren al email como forma de conseguir y fidelizar clientes.

Y en esta batalla hay un actor que, sin llegar a representar el papel principal, acaba convirtiéndose en protagonista. Ese actor es Gmail y de sus acciones depende el éxito o el fracaso de gran parte de las campañas.

Pestaña 'Promociones', cacheo de imágenes...

Una de las acciones que más disgustó a las plataformas fue la decisión de Gmail de habilitar en todas las cuentas la pestaña conocida como 'Promociones', destinada precisamente a albergar este tipo de correos. Para muchas plataformas fue ver su gozo en pozo, ya que sus técnicas para no llegar a spam y entrar directamente en la bandeja de entrada de un usuario se frustraban con la instalación de esta nueva pestaña.

Pero no ha sido el único volantazo dentro de esta relación cambiante. El penúltimo giro de la plataforma de correo no gustó demasiado a las empresas, que vieron cómo las imágenes de sus emails empezaban a ser cacheadas directamente por Gmail, con lo que perdían el control a la hora de conocer datos de visualizaciones, de aperturas o la geolocalización de muchos usuarios.

Pese a que se ofrecieron diversas soluciones al respecto, lo cierto es que las plataformas de este sector tienen que estar siempre pendientes de las acciones que lleva a cabo Google para poder adaptarse a sus nuevas políticas.

Las nuevas 'Promociones', mucho más visuales

Y como siempre hay que dar una de cal y otra de arena, ahora Gmail acaba de introducir un nuevo cambio que sí parece beneficioso para las plataformas de mail marketing. Recientemente, la plataforma de correo ha habilitado la posibilidad de cambiar la apariencia de la pestaña 'Promociones', que podrá abandonar el anodino diseño de bandeja de entrada que tenía hasta ahora.

Con el nuevo cambio, Gmail permite que la vista general de los correos de esta pestaña pueda verse en forma de cuadrículas aumentadas, con lo que los emails se presentarán con una vista previa de las imágenes que lo acompañan.

De esta manera, se abre una nueva etapa para las empresas. Si quieren captar la atención de los usuarios, tendrán que pensar muy bien con qué imagen abrirán su correo, ya que será esa la que aparezca como previsualización en las cuadrículas de la bandeja de entrada.

No obstante, también se plantea un nuevo escenario con nuevos contrincantes. A partir de ahora, las compañías ya no solo lucharán por no llegar a spam: ahora lucharán por no llegar a spam... y por tener una apariencia más atractiva que cualquier otra compañía.