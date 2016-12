Google está harto del spam hackeado (y así piensa combatirlo)

¿Hay algo peor que recibir spam? Sí que lo hay, sí: que seas tú el que lo manda al resto de tus contactos.

Porque ver tu bandeja de entrada inundada de correos que no has solicitado y que intentan llenarte de publicidad o incluso infectar tu ordenador es malo, pero todavía es peor que alguien te hackee la cuenta y se dedique a mandar basura a todos tus contactos (entre los que se encuentra, no lo olvides, tu jefe o esa persona con la que quieres quedar bien y parecer un tipo serio).

Pero, ¿hay algo que sea todavía peor que todo lo anterior? Pues batimos un record, porque también lo hay: nos referimos al spam hackeado.

Y, ¿qué es exactamente el spam hackeado? A primera vista quizá no sepas de qué se trata, pero enseguida lo reconocerás: el spam hackeado son esos terribles banners publicitarios que te saltan cuando entras en una web que tú consideras de confianza.

En el mejor de los casos, será 'sólo' publicidad. En el peor, en realidad será un banner que intentará infectar tu ordenador y llenarlo de malware. En este caso no habrá sido una decisión del webmaster de la web a la que estés entrando, sino que a él también le habrán hackeado.

Contra el spam... y contra los webmasters

Está claro que estas prácticas son un problema, y cada vez mayor. Y es que mientras engañarte con un banner de malware en un ordenador no es (demasiado) sencillo, en un móvil sí que es fácil, ya que nuestro dedo no será tan ágil a la hora de cerrar dicho banner y las posibilidades de vernos infectados aumentan exponencialmente.

Por eso, Google se ha propuesto plantarle cara a este problema. Así lo cuenta en su blog Webmaster Central, donde asegura que, para proteger a los usuarios y a los webmasters, está luchando de forma muy agresiva para acabar con este tipo de spam.

La lucha se está centrando en dos labores, básicamente. Por un lado, ayudando a los webmasters a reforzar la seguridad de la puerta de entrada a su web para, de este modo, ponérselo más difícil al que quiera entrar para hacer daño a los demás.

Pero si resulta que el webmaster no quiere hacer gran cosa para luchar contra el spam, entonces será el propio responsable el que se enfrente a Google.

Y es que, según asegura la compañía, las webs que contengan este tipo de spam serán relegadas dentro del buscador, con lo que perderán posiciones en la lista de búsquedas, verán mermada su relevancia, perderán usuarios, perderán visitas...

Así que, ya sabes: si eres un spammer con complejo de hacker ahora te tocará luchar (aún más) contra el algoritmo de Google; y si eres webmaster, más te vale ponerte las pilas en este sentido si no quieres que tu web acabe en los infiernos más oscuros del buscador.