Google se lanza a por su próximo objetivo: la comida a domicilio

¿Te acuerdas de cuando Google no era más que un 'simple' buscador? Desde que apareciese de esta forma, la compañía no ha hecho más que evolucionar.

Ahora Google nos ofrece búsquedas, pero también gestiona nuestro correo electrónico, nos enseña mapas por todo el mundo, nos ofrece redes sociales, nos trae gafas futuristas, fabrica teléfonos móviles, desarrolla sistemas operativos, lanza navegadores... Es evidente que el gigante de Silicon Valley cada vez quiere meter la cabeza en más sectores.

Y el próximo sector a abordar no es nada despreciable. Se trata de la comida a domicilio, un área que cada vez está experimentando un mayor auge, sobre todo desde que pedir comida es tan sencillo como encargarla desde tu propio móvil.

Así lo ha confirmado la propia compañía en Google+: actualmente está preparando un servicio de pedido y entrega de comida a domicilio. El nuevo servicio, en el que damos por hecho que habrá tortas por entrar, se llamará 'Place an order'.

¿Una amenaza para las apps?

Con esta nueva iniciativa la pregunta parece obligada: ¿afectará este nuevo espacio a las aplicaciones que ya gestionan los pedidos de comida a domicilio? ¿Se verán negativamente afectadas por este lanzamiento del todopoderoso Google? Pues no... y sí.

Nos explicamos: podemos decir que no perjudicará a las apps porque, en principio, Google no competirá directamente con ellas. Lo que hará la compañía será, desde su buscador, ofrecer a los usuarios la posibilidad de pedir comida a domicilio cuando busquen un restaurante en Google. Pero no será Google quien gestione dichos pedidos, sino que redirigirá a las propias aplicaciones.

Sin embargo, si también decimos que sí puede perjudicar es porque Google no será neutral a la hora de ofrecer este servicio. Por ahora, la compañía sólo redirigirá a seis aplicaciones muy concretas –Seamless, Grubhub, Eat24, Delivery.com, BeyondMenu and MyPizza.com–, dejando fuera a las demás.

Y claro, ni que decir tiene que a esas seis apps les vendrá de lujo obtener tráfico directo desde Google, pero a las demás no les hará mucha gracia. Y como Google consiga hacerse su hueco y conseguir que todos los usuarios acaben buscando comida a domicilio a través de su buscador... las apps que queden fuera de este servicio correrán bastante peligro.

¿Añadirá Google a nuevos proveedores? Y si su servicio funciona, lanzará su propia aplicación? Habrá que ver de qué manera evoluciona este asunto.