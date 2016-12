Google Now para principiantes

Google Now es una herramienta de Google —como ya habrán deducido los más avispados— que nació como una suerte de alternativa (muda) a Siri. Está disponible en iOS y Android dentro de la aplicación del buscador, aunque donde cobra más sentido es en el sistema operativo de esta compañía, especialmente en los dispositivos en los que se puede utilizar como lanzador en la pantalla de inicio, pues muestra toda la información de forma mucho más visual y con sólo deslizar un dedo. Hechas las presentaciones, veamos cómo sacarle partido.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Google Now se alimenta de la información personal del usuario. Y no está a dieta, precisamente. Es decir, que si eres de esos que va con gorro de papel de plata, llevas una estampita de Richard Stallman en la cartera o simplemente te preocupa la privacidad, no es para ti. Now lo quiere saber todo sobre ti.

Si no te importa (o te importa, pero qué se le va a hacer), el siguiente paso es utilizar los servicios de la empresa en la medida de lo posible. Chrome, Calendar, Maps... De este modo, el asistente aprenderá de ti y, aunque no va a llegar al nivel de Alfred, al conocerte podrá proporcionarte la información más relevante. Otra opción es directamente darle detalles sobre tu vida desde la configuración.

¿Qué detalles? Pues depende: la idea detrás de Now es que conozca las rutinas y los planes del usuario para que la información siempre llegue en el momento oportuno. Así, por ejemplo, si sabe dónde trabaja o estudia el amo, rápidamente detectará la hora a la que suele salir de casa y mostrará información sobre el tráfico o el transporte público y el tiempo estimado para llegar.

Pero eso no es todo: la localización también sirve para recomendar lugares cercanos (para comer o para ver, básicamente) avisar a tiempo de la hora de salida del último autobús nocturno una noche de fiesta (decidir si ya merece más la pena esperar al primer metro depende del usuario, eso sí).

Cuando se combina esto con Gmail se multiplican las posibilidades. Y los miedos. El día en que Skynet, Matrix o las Thermomix se rebelen contra nosotros nos pillarán aunque estemos de viaje: Now lee nuestros correos y si recibimos un billete comenzará a prepararnos con información meteorológica en el destino, de tránsito (para no perder el vuelo) o hasta con frases básicas en el idioma local.

Por último habría que hablar de los gustos. Si Now sabe que nos interesa un equipo de fútbol o baloncesto nos mostrará los resultados de sus partidos en tiempo real y publicaciones sobre su rumorología en distintas webs.

Ojo aquí, porque Now suele mostrar novedades de las mismas páginas y esto al final hace que detecte que el usuario es lector habitual de estas. Es la pescadilla que se lee la cola.

Ocurre lo mismo con otras búsquedas que se repiten con cierta frecuencia, como pudo comprobar cierto periodista que escribió sobre Justin Bieber. Afortunadamente, es posible explicarle a Google que un término no nos interesa tanto como él cree. Porque —aún— no lo sabe todo.