Un grupo activista exige al iPhone que entregue las armas (y ningún emoticono saldrá herido)

“Nos hemos dado cuenta de que muchos estadounidenses llevan una pistola encima a diario sin darse cuenta. Una que les han dado sin revisar sus antecedentes: el emoticono de la pistola”.

Ahí está, por ejemplo en el teclado de WhatsApp, entre la bomba y el cuchillo, encima de un fajo de billetes y debajo de la alcachofa de una ducha. Un revólver que fue añadido a la lista de Unicode (el catálogo estándar de 'emojis' en el que se basan Apple, Google, Twitter y compañía) como parte de la versión 6.0, en 2010, y que ahora un grupo de activistas quiere sacar de tu teléfono.

La organización New Yorkers Against Gun Violence (NYAGV), que aboga por el control de armas en Estados Unidos, ha puesto en marcha la campaña 'Disarm the iPhone' para exigir al máximo responsable de Apple, Tim Cook, que elimine el controvertido icono del repertorio de 'emojis' disponibles en el iPhone.

“Entendemos que retirar el emoticono no va a terminar con la violencia”, admiten en una carta abierta a Apple, “pero esta acción mostrará al Congreso que los estadounidenses con armas y los que no las tienen se han unido para exigir que la investigación de antecedentes sea obligatoria para todas las ventas de armamento”.

Hoy en día, el 40% de las ventas de armas en Estados Unidos se realizan sin investigar de forma previa los antecedentes del comprador. De este modo, los letales artefactos pueden acabar, y de hecho acaban, “en manos de criminales, niños y casi cualquiera”, denuncian desde la organización.

Aunque demócratas y republicanos están de acuerdo en que las leyes que regulan el acceso a las armas se deben endurecer, por el momento, según NYAGV, “no se han llevado a cabo acciones legislativas” en esa dirección.

Las cifras respaldan la postura de estos activistas. En los Estados Unidos “hay armas suficientes para cada hombre, cada mujer y cada niño”. Cada 17 minutos fallece una persona en el país a causa de algún tipo de incidente con armas de por medio. 3.000 muertes al año las tienen como causa directa.

La falta de controles cuando se realiza una venta es un problema grave en todos los sentidos, pero aún mayor en internet: el 62% de los vendedores 'online' están dispuestos a vender armas a personas que no pueden pasar la revisión de antecedentes, con todo lo que ello implica.

Una realidad sobre la que los responsables de #DisarmTheiPhone quieren concienciar a la ciudadanía utilizando la repercusión mediática de Apple y su iPhone. Ya están haciendo ruido en Twitter. Si Tim Cook se pusiera de su parte, ¿hasta dónde llegaría su mensaje? ¿Se oiría entre los muros del Congreso?