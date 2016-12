Guía para hacer un buen vídeo en directo para Facebook Live o Periscope

Las notificaciones de emisiones en directo invaden nuestro perfil de Facebook continuamente y parece que pueden ser parte del revulsivo para que volvamos a tener más actividad en la red social, más allá de los recuerdos o los recordatorios. Aunque, vale, hay que reconocer que Periscope estaba antes...

Lo cierto es que hay varios estudios que demuestran que muchos usuarios están prefiriendo observar más que escribir o participar en las conversaciones en las redes sociales. Por eso, qué mejor que hacer vídeos en directo para esa 'voyeur' e ingente minoría silenciosa que le gusta mirar mucho y hablar poco.

Aunque no vale cualquier tipo de vídeo en streaming, amigos: si estos calladitos son exigentes y sibaritas con lo que publican también lo son con lo que ven. Sigue nuestros diez consejos para hacer un vídeo en directo... de diez:

1. El título y la hora de emisión son las primeras claves. Son lecciones básicas, pero siempre tienes que elegir una descripción atractiva para que te vean más personas. De la misma forma, elegir la hora en base a las estadísticas de tus seguidores si tienes una página de Facebook es vital.

2.- No marees con la orientación. Elige si vas a emitir en vertical y horizontal antes del directo para no cabrear al espectador. Hazlo siempre en base a lo que vas a transmitir y a lo que quieres que aparezca en pantalla: aunque haya mucha gente que te vea en ordenador, piensa en los teléfonos y las tabletas.

3.- Improvisa... hasta cierto punto. No necesitas un guión cerrado, pero el personal no va a verte por tu cara bonita a no ser que tengas algo que contar o mostrar, a no ser que seas un 'youtuber' o Gerard Piqué.

4.- Interactúa con los que te ven. Los comentarios en Periscope o Facebook Like molan, así que vas a tener que estar atento. Sé educado, que trolls hay en todas partes y los textos se quedan fijos para los visionados posteriores.

5.- No seas pro, pero tampoco un cutre. Lo bueno de estos vídeos es la filosofía natural y desenfadada de la que hace gala, por ejemplo Snapchat, lejos del postureo de otras redes sociales. Pero, por favor, elige una iluminación y un sonido decente, porque si no van a pasar bastante de ti.

6.- Usa frases recurrentes para seguir el hilo. Lo lógico es que se te vayan sumando personas al directo, así que hay que recordar de vez en cuando el objetivo de tu transmisión.

7.- Be natural, my friend. Puede parecer que esto choca con el número 3, pero no está de más decir que no hace falta ser superficial o encorsetado: si tienes que decir que “la has liao parda”, adelante.

8.- Alterna las dos cámaras. A no ser que lleves algún complemento como palos selfie o un trípode, una buena manera de romper la monotonía si no estás en movimiento es cambiar entre la cámara frontal y la trasera.

9.- Atento a la conectividad. Las redes móviles pueden jugarte una mala pasada, así que atento al estado de conexión en cada momento. Si tienes que cortar y volver a empezar, adelante, ya que siempre puedes borrar tu directo a posteriori.

10.- Un buen final. Cierra con un buen resumen, un cordial saludo, bla bla bla... Y, como en las series, recuerda que habrá más episodios: al principio puede dar un poco de palo esto de los directos, pero te pueden acabar enganchando.