Guía: todas las posibilidades del Touch Bar del MacBook con las apps compatibles

Una línea de botones de colores, táctil y cambiante, con opciones contextuales. Así es la Touch Bar presentada por Apple hace unos días. El nuevo panel ha suscitado muchos comentarios y mucha expectación por ver si sus funciones compensan la subida de precio que ha sufrido y, sobre todo, por la espera de que nuevas aplicaciones se vayan sumando al invento que convierte un mínimo espacio del ordenador en táctil.

¿Por qué no se han lanzado a hacer un híbrido y hacer toda la pantalla táctil? Según declara Phil Schiller, vicepresidente de la compañía, a 'The Independent' “esto no hubiera funcionado, ya que la experiencia de uso no es satisfactoria”, augurando una larga vida al Macbook tal y como está concebido. La concesión -o el término medio- está en la Touch Bar y todas sus posibilidades.

A nivel de sistema se pueden personalizar los atajos que más te interesen o te sean más útiles, además de conservar la tecla Esc, como testigo vivo de los difuntos controles físicos, y que aparece al deslizar el dedo de derecha a izquierda cuando estás usando el menú de una app compatible y necesitas usar las teclas básicas de sistema.

Por lo demás, estas son las apps nativas compatibles y las posibilidades de la barra de herramientas.

- Mail. Puedes seleccionar a contactos favoritos y enviarles un correo, además de acceder a los comandos típicos de nuevo mensaje, respuesta y eliminar. Además, mientras escribas en ésta o cualquier otra app, te recomendará palabras como si fuera el teclado de un iPhone o iPad.

- Mensajes. Lo más llamativo es tener una barra de emojis para completar tus mensajes de texto, una opción disponible también en Mail.

- Safari. Apple pone fácil desplazarte por las webs de tus marcadores y abrirlos con un toque, así como que también puedes previsualizar en pequeñito las pestañas abiertas y cambiar entre ellas.

- Calendario. También es más fácil organizar las vistas por día, semana o mes con un toque, al igual que agregar un evento.

- Quicktime. Moverse hacia delante y hacia atrás en un vídeo nunca fue tan sencillo en un ordenador: basta con tocar y deslizar.

- Fotos. Ideal para pequeñas ediciones en tus imágenes, como navegar a través de filtros, rotación, recorte... Además, también permite moverse por panorámicas, vídeos o tus álbumes.

- Facetime. Puedes colgar y descolgar una llamada de un toque.

Las anunciadas... y las que están por llegar

Durante la presentación vimos que otras apps propias, como Keynote, Pages o Garaje Band, están también adaptadas a la nueva Touch Bar. A la que le dedicaron mucho tiempo fue a Final Cut Pro, que aprovecha la barra mostrando una línea del tiempo al editar vídeo y nuevos controles que cambian dependiendo del contexto, además de acabar con la típica rueda de desplazamiento de los ratones externos.

Esto lo aprovecharán mucho los profesionales, al igual que Photoshop, que incorpora funciones que quitan de en medio muchos atajos de teclado y que permiten trabajar con dos manos, una en el Trackpad y otra en la barra táctil. También se espera con ganas el aterrizaje del paquete de Office (Word, Excel y Power Point), anunciado durante la demo en la presentación de los nuevos Macbook Pro.

Aunque se mencionaron botones para redes sociales y buscadores, todavía no hay noticia de su llegada. Pero es algo abierto a desarrolladores, así que hay muchas esperanzas puestas en ellos para ver si el nuevo portátil merece aún más la pena.