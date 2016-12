Ya hay un plan para que los vídeos de realidad virtual no se coman tu tarifa de datos

La realidad virtual ya está aquí y parece inevitable. Aunque a día de hoy eso de colocarse unas gafas que transporten a los usuarios a otros lugares sigue sonando a ciencia ficción, parece que las grandes compañías de la tecnología no van a parar hasta vernos a todos con unas puestas. Así, desde HTC hasta Apple, pasando por Google con sus Cardboard oel kit en el que trabaja, todas quieren ya luchar por una parte del pastel de la realidad virtual.

Sobre todas ellas destaca Facebook. Los de Zuckerberg parecen los más empeñados en hacer que los vídeos de realidad virtual sean la próxima gran tendencia tecnológica y están dispuestos a hacer lo que sea necesario: ya se han aliado con Samsung y anunciaron en el pasado F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook, que la red social permitirá que sus usuarios disfruten de vídeos en 360 grados.

“La realidad virtual es la próxima plataforma social”, dijo Zuckerberg en el pasado Mobile World Congress. Palabra de CEO.

Sin embargo, lo que ninguno de estos gigantes tecnológicos ha parecido contemplar es que, en un mundo móvil como el actual, la realidad virtual es todo un problema para los usuarios. Para disfrutar de una experiencia lo más real posible es necesario que los vídeos en 360 grados se visualicen en la máxima calidad posible, lo que podría hacer añicos cualquier tarifa de datos móvil y acaparar por completo la memoria de cualquier smartphone.

¿A dónde miras?

Por suerte, hay quien trabaja ya en este problemático detalle que podría atrasar la llegada de la realidad virtual al público. Se trata de la neoyorquina YouVisit. Esta compañía enfocada en la creación de contenido en realidad virtual pretende patentar un sistema que haga que los vídeos en 360 grados consuman menos datos sin por ello renunciar a la calidad necesaria para disfrutar de la realidad virtual.

El algoritmo de YouVisit tiene por nombre Adaptive Focus y su función no es otra que ir aumentando de forma dinámica la resolución del vídeo en función de qué parte del vídeo esté viendo el usuario a cada momento.

El gran problema, aquel por el que los vídeos de realidad virtual ocupan demasiado espacio y consumen tantos datos es que, a día de hoy, se suelen cargar todos los detalles que aparecen en los 360 grados que rodean al espectador, sin tener en cuenta qué zona se esté mirando en ese instante. Como consecuencia, todo el paisaje está preparado para ser visto, sí, pero con una resolución baja, la que el dispositivo en cuestión ha sido capaz de cargar.

Ahí es donde Adaptative Focus trata de solventar la situación: el algoritmo haría que el dispositivo sólo cargue las imágenes de la zona que está mirando el espectador y no todas las demás. Así, las imágenes no se prepararían de forma simultánea, sino que sólo se haría para una una porción concreta y con la mejor resolución posible.

Según Taher Baderkhan, CEO y cofundador de la compañía, “la cantidad de datos que el usuario ahorrará con Adaptative Focus será de alrededor de un 80%”. Así, un vídeo transmitido a una velocidad de 1 mega por segundo tendrá, gracias a la magia de su algoritmo, la misma calidad que un vídeo transmitido a una velocidad de 5 megas por segundo.

No obstante, no es oro todo lo que reluce y, a día de hoy, Adaptative Focus también presenta un problema: al ir cargando poco a poco las imágenes se producen algunos retrasos de entre dos segundos y medio y tres segundos. YouVisit asegura que la próxima versión de su algoritmo minimiza esos largos tiempos de espera a sólo medio segundo. Aun así, el objetivo está claro: que el espectador no llegue a notar que las imágenes se están cargando ante sus ojos mientras se va moviendo por el espacio virtual.

Más allá de esta necesaria mejora, Adaptative Focus funciona por ahora sólo con los contenidos creados por la propia compañía, aunque ya han anunciado que pretenden abrir este ‘software’ a otros desarrolladores y estará disponible a lo largo del segundo trimestre de 2016.

La realidad virtual está aquí, sí, pero parece que aún hace falta que madure en algunos aspectos para que nos podamos colocar unas gafas y disfrutar de una experiencia futurista sin tener que preocuparnos por el espacio libre de nuestro móvil o nuestra tarifa de datos. Ese paseo virtual por exóticas playas con granos de arena en HD tendrá que esperar.