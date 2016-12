Ideas y consejos para gestionar mejor las pestañas en Chrome (y ahorrar algo de memoria RAM)

Según los datos de Statcounter, Google Chrome es el navegador más utilizado por los usuarios de equipos de escritorio. Básicamente, el 52,19% de los usuarios utiliza Google Chrome para navegar. Por tanto, la mayoría de los usuarios están familiarizados con las ventajas de este navegador (seguridad, aplicaciones, sincronización de información...) y, por supuesto, con uno de sus efectos negativos: el consumo de RAM.

Debo reconocer que soy de los usuarios que mantiene múltiples pestañas abiertas en el navegador, una práctica que tiene su efecto en mi PC: cuantas más pestañas mantengo abiertas, mayor es el consumo de memoria RAM de Chrome. De hecho, al consumo de RAM afectan otros factores como las aplicaciones de Chrome que están funcionando o los plugins que están en servicio.

¿Y cómo podemos mejorar el consumo de memoria RAM de Google Chrome? La respuesta más 'troll' a esta pregunta es cambiando de navegador. Afortunadamente, existen opciones mucho menos drásticas y más orientadas a seguir usando Chrome pero, a la vez, controlar el consumo de memoria de nuestro sistema.

El primero de los pasos que debemos tomar es el de revisar las extensiones y aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra instancia de Chrome. Es bueno que revisemos estos complementos porque algunos de ellos se están ejecutando en segundo plano cuando usamos el navegador y, por tanto, consumen recursos. Si hay extensiones que no usamos o aplicaciones que rara vez abrimos, desinstalarlas o inhabilitarlas (para activarlas solamente cuando las vayamos a necesitar) es una decisión a considerar.

Otro paso obvio sería es del moderar el número de pestañas que tenemos abiertas; sin embargo, esto es algo que depende mucho de nuestro trabajo y también de nuestros propios hábitos de navegación.

Hay extensiones en la Chrome Web Store que tienen como objetivo una mejor gestión de las pestañas y, por consiguiente, moderar el consumo de memoria. Particularmente, una de las mejores extensiones que podemos encontrar es The Great Suspender, un complemento que nos permite, literalmente, “hibernar” las pestañas que no estamos usando.

Una vez que instalamos esta extensión, podremos configurar el “tiempo de inactividad” para que, pasado este tiempo sin tener la pestaña en uso, la extensión la congele y libere los recursos asociados (RAM y CPU). También tenemos la opción de congelar directamente una pestaña sin más que pulsar sobre el icono de la extensión y, lo más interesante, podremos crear excepciones para servicios concretos (por ejemplo TweetDeck o Twitter, que se actualizan a tiempo real).

OneTab otra extensión a tener en cuenta si buscamos gestionar adecuadamente las pestañas de Google Chrome y ahorrar algo de memoria. Este complemento promete ahorrarnos el 95% de la memoria que llega a consumir Google Chrome, una cifra quizás algo 'adornada' pero que, en la práctica, es algo que vamos a notar considerablemente.

Si tenemos OneTab instalada en Google Chrome (también está disponible en Firefox), cuando queramos 'comprimir' todas nuestras pestañas, solamente tendremos que pulsar sobre el botón de la extensión (que es el icono de un embudo). Acto seguido, cerrará todas nuestras pestañas y las transformará en una lista que nos permitirá mantener en orden las pestaña abiertas y abrirlas ordenadamente y bajo demanda.

Es cierto que hemos cerrado las pestañas abiertas, pero tampoco hemos perdido información: todo está almacenado en la lista que nos ofrece OneTab.

Finalmente, otra opción que debemos tener en cuenta es Tab Bundler, un complemento muy sencillo que está destinado a crear carpetas que aglutinan las pestañas que tengamos abiertas.

Imaginemos que tenemos en nuestro navegador abiertas varias pestañas con las aplicaciones que usamos en el trabajo; este grupo podría formar una carpeta en Tab Bundler y aglutinarse en un único marcador que podremos abrir o cerrar cuando lo necesitemos, dándonos una gestión mucho más ordenada donde usaremos, únicamente, las pestañas que vayamos necesitando.