iOS 9 puede aniquilar la tarifa de datos de tu iPhone con su opción Wifi Assist

Hasta el lanzamiento de iOS 9, los iPhone tenían un pequeño problema con las conexiones inalámbricas lentas, casi siempre a causa de que el receptor se situaba lejos del router. Aunque no se pudiera navegar el terminal seguía conectado, hasta que la señal se desvanecía por completo y se hacía el cambio a otra señal más potente o a la conexión 3G/4G.

Con la beta 5 del nuevo sistema operativo, Apple anunció que se iba a poner fin a este problema, que podía dejarnos tirados en medio de nuestra navegación. Con la opción Wifi Assist, el iPhone podría cambiar automáticamente a la conexión de datos cuando notara que la velocidad del wifi es excesivamente lenta.

Hasta iOS 8, nos aparecía una simple rayita de conexión, avisándonos de la debilidad de la conexión, y hasta que no desaparecía no se cambiaba a una conexión móvil. Con Wifi Assist, el color del icono del wifi se vuelve gris mientras que el teléfono comienza a chupar datos de tu tarifa mensual.

Esta característica, que no está en modelos antiguos como el iPhone 4S, se puede desactivar o volver a activar fácilmente en 'Ajustes / Datos móviles', deslizando hasta la parte inferior de la pantalla. Si tienes un plan ilimitado contratado, la opción puede parecerte sensacional, pero si no pasas de 1GB mensual te puedes llevar un susto en la factura después de pasar por aquellas zonas muertas en las que el wifi del trabajo o de casa no te llega bien.

La característica está bien pensada para dar más fluidez en la navegación, pero ya han surgido detractores... y también defensores. Los primeros ponen ejemplos de gente que se ha fundido un montón de megas con aplicaciones de streaming musical o en vídeo pensando que estaban conectados a una red wifi.

Los defensores de la nueva opción afirman que hay que darle una oportunidad y no quitar la opción, porque alguien te lo diga. Vamos, que hay que ser menos 'hater' e informarse más de las opciones para ahorrar datos que nos ofrece Apple.

Es cierto que deberíamos ser más cotillas con los menús de opciones de los sistemas operativos. En el mismo menú en el que se puede quitar el Wifi Assist podemos también elegir las apps a las que podemos capar la conexión de datos. Obviamente Spotify podría ser una de ellas, pero está todo detallado en 'Ajustes / Datos móviles'.

IOS9 te muestra la cantidad de datos móviles que cada app consume, por lo que identificarás rápidamente a las culpables de que tu plan mensual se vaya al garete antes de tiempo.

Es más, no solamente podrás revocarle el acceso a tu red 3G/4G, sino que también podrás elegir una opción más 'light': evitar que se actualicen en segundo plano. Un truco para localizar estas últimas: en 'Ajustes / Batería' podrás ver tus apps más pesadas, es decir, las que están más tiempo funcionando sin que te enteres.