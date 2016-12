¿Ha llegado al fin el boom de las preguntas y respuestas?

Internet es, fundamentalmente, información. Google sabe mucho de esto, ya que ha basado su éxito en solventar de forma sencilla las necesidades de los internautas. La lógica del buscador era sencilla: hay tantísima información que lo que la gente necesita es encontrar lo que busca, un mapa, por así decirlo. No fueron los primeros, claro, pero sí los mejores. Y ahora es complicado destronarles, sobre todo cuando han diversificado tanto su actividad que ya no son sencillamente un buscador.

El futuro parece ir un paso más adelante. Algunos, como Apple con la compra de Topsy, optan por hacerse hueco en las búsquedas sociales, es decir, ofrecer resultados buscando en redes sociales y no en páginas web. Otros, como Stephen Wolfram hace cinco años con su Wolfram Alpha, unieron la forma natural de buscar información (hacer preguntas) con la búsqueda de respuestas, aunque sin el éxito que se le presumía que tendría.

Tampoco tuvo el éxito que se esperaba la plataforma Quora, creada hace tres años por extrabajadores de Facebook. Pretendieron crear una red social en la que la gente hiciera preguntas y expertos y aficionados pudieran darles respuestas. Dijeron que sería el nuevo Twitter, pero con contenido y dando algo útil a la gente... pero la gran verdad es que pasado el tiempo y el boom de Quora, la plataforma se ha vuelto residual, cuando no minoritaria.

Más reciente ha sido el lanzamiento de los asistentes personales en dispositivos móviles, como Siri o Google Now, que interactúan respondiendo a demandas verbales de voz de forma más o menos acertada (o divertida). Y en esto, entre el 'Siri' y el 'OK Google' parece que se había quedado la cosa... pero no.

En apenas unas semanas dos apps móviles pretenden hurgar en el mercado de las 'preguntas y respuestas', triunfando allá donde falló Quora, dando lo que ni Google Now ni Siri dan (de momento) y haciendo masivo algo que Wolfram Alpha no ha sabido hacer.

La primera es Jelly, que inició su andadura hace unas pocas semanas con el enorme aval de venir de la mano de Biz Stone, uno de los padres de Twitter. Funciona como lo hacía Quora, pero sin tanto componente social: directamente entras usando una sesión preexistente en redes sociales y te muestra las preguntas que hacen tus contactos, o las preguntas a las que ellos han contribuido. El leitmotiv de la aplicación es que parte de una fotografía que alguien envía para pedir ayuda, y que el que abre el hilo y no la comunidad es la que elige la respuesta que más ayuda le presta, 'premiando' a quien concedió ayuda.

La segunda es Cinch, y apenas acaba de ver la luz -de hecho, de momento sólo está disponible en EEUU-. Su origen es muy diferente, ya que la ha creado Klout, esa biblia del gurú tecnológico que mide la supuesta importancia de cada uno en función de su repercusión global en variadas redes sociales. La idea, más que explotar el filón comercial y de promoción de la ayuda al usuario, es una evolución de lo que la plataforma tiene: si quieres ser un 'influencer', demuestra que de verdad sabes de lo tuyo ayudando a los demás.

¿Triunfarán Jelly o Cinch donde fracasaron otras? Depende. Y seguramente no dependa tanto de lo sencilla y visual que sea la aplicación, como es el caso de Jelly, o de lo motivados que puedan estar los expertos en contestar, como es el caso de Cinch, sino de lo que da de comer a toda red social: la masa crítica. Es decir, alcanzar un número suficiente de usuarios como para que las respuestas empiecen a tener valor y la comunidad de verdad regule lo que hay dentro, como sucede en agregadores sociales como Digg o Menéame.

El problema de las respuestas automáticas es que difícilmente se adaptan con exactitud a nuestras necesidades, pero también las respuestas 'humanas' plantean problemas, como que los usuarios acaben queriendo hacer con la plataforma algo diferente e inútil. Es el caso, por ejemplo, del padre de todas estas propuestas: Yahoo Answers. Nadie espera encontrar nada útil allí, aunque si lo que buscas es pasar un buen rato sin duda ese es tu lugar.