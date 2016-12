Login social: ventajas y desventajas de darte de alta con un solo click

Lo peor de crearte una cuenta es precisamente eso: crearte una cuenta. Nombre, apellido, mail, web, lugar de nacimiento y un montón de campos que, generalmente, son obligatorios. Si multiplicas los minutos que cuesta rellenar un formulario de esos por los servicios en los que tienes cuenta y le añades las veces que la web se ha quedado colgada en el proceso... bueno, no, no lo hagas, no queremos deprimirte.

La cosa es que desde hace unos años las diferentes webs y servicios empezaron a aceptar 'pasaportes' digitales. Se trata de servicios casi universales, es decir, que casi cualquiera tiene, que ofrecen tus datos con tu consentimiento para rellenar las altas en cualquier servicio. Hablamos del llamado 'login social', es decir, la opción de crearte una cuenta usando tus datos de Facebook, Twitter, Google, Open ID, LinkedIn y otros similares.

Qué fácil y cómodo: le doy un click, autorizo... y ya está, minutos de vida ahorrados. Lo malo es, precisamente, que ahora tus datos -necesarios o no- van circulando por ahí, de servicio en servicio, de empresa en empresa.

La idea del 'login social' tiene muchas aplicaciones, pero también trampas. Por ejemplo, hay formularios especialmente laboriosos de rellenar, como tu curriculum vitae en LinkedIn. Por eso aplicaciones alternativas como Vizualize.me o Re.vu permiten importar directamente tus datos, en este caso el curriculum y demás, o DoYouBuzz lo hace con Viadeo. Otras como Kinzaa permiten hacer lo propio pero sólo con los datos. Y ahí está la madre del cordero.

En una parte de la balanza poder crearte cuentas con un click es un ahorro considerable de tiempo, especialmente cuando los formularios de muchos servicios son repetitivos. En otra parte de la balanza, estás poniendo tus datos a disposición de muchos y, aunque pensarás que harías lo mismo rellenando un formulario... ¿de verdad todas las aplicaciones necesitan tener acceso a tus fotos de Facebook o a publicar tuits en tu cuenta?

Pero más allá de lo que, como usuarios preocupados por la privacidad, nos inquiete otra cosa es el negocio. Porque para una empresa usar los recursos de otra puede ser una buena técnica... pero también un peligro. Por eso Yahoo ha decidido esta semana dejar de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de loguearse usando los datos de Facebook o Google, y en esto hay mucho de estrategia comercial: igual que emprezaron a ofrecer este servicio en 2011, lo detienen ahora.

Yahoo, compañía moribunda hace apenas un par de años, intenta resucitar. Y, por sus últimos movimientos, casi parece que prepara algún tipo de interfaz global o sistema operativo móvil propio. Así que parece una buena técnica dejar de dar cancha a competidores directos, aunque durante estos años tuviera que ceder para salvarse trozos de su alma a algunos de esos competidores.

En eso de 'colar' contenido en otros sistemas las redes sociales saben un rato: todas las empresas lucen de forma gratuita los iconos de Twitter o Facebook, todos los medios ceden espacios en sus webs para mostrar las cajas de sus usuarios de Facebook. Al menos hasta ahora.

¿Es el de Yahoo el primer paso de otras compañías? ¿Es una resistencia inútil frente a estándares que casi todos los usuarios tienen, como Facebook, Twitter o Google? Siéntense y cojan las palomitas, que para eso no necesitan rellenar ningún formulario.