Los Mac también son vulnerables: estos son los virus más comunes

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 17/10/2017 a las 00:32 horas

Más allá de otros detalles profesionales, la principal ventaja que los usuarios encontraban en los Mac hace siete y ocho años era su seguridad: ya no saltarían webs de porno al azar, ni aparecían iconos raros en el escritorio, ni habría programas que se instalarían solos sin que nos diéramos cuenta. En definitiva: los ordenadores Mac no tenían virus.

Al parecer en Apple no sólo habían conseguido que sus equipos tuvieran una experiencia de uso mucho mejor que la de cualquier PC, sino que además conseguían tener su sistema operativo alejado de infecciones incluso aunque no te hubieras instalado un antivirus.

Sin embargo, hace tiempo que la cosa ha cambiado. Quizá los Mac sigan teniendo un punto más de fiabilidad, pero las distancias se han acortado y de qué manera. Si te crees indestructible por tener un Mac, bájate del guindo. Estos son los principales virus que pueden acabar campando a sus anchas por todo tu equipo:

1. WireLurker

Si alguien te pasa un pendrive, ojo con él. El virus WireLurker se instala en llaves USB para, una vez dentro de tu equipo, infectarlo e instalar programas maliciosos que acabarán con tu ciberseguridad.

Lo malo es que toman apariencia de programas oficiales de Apple, pero en absoluto lo son, de modo que si entran en tu ordenador te llevarás un serio disgusto. WireLurker es uno de los software maliciosos más recientes que se han encontrado, así que no te confíes: seguramente estés en peligro si se cruza en tu camino.

2. Yontoo

Yontoo se autopresenta como un plugin que, una vez instalado en tu navegador, te permite bajar vídeos desde Youtube de manera rápida y muy sencilla. Sin embargo, hay mucho más que eso: en realidad, este plugin comienza a mostrarte publicidad muy peligrosa.

Los motivos del peligro son dos: en primer lugar, porque no es un contenido del que presumir, y en segundo porque si pinchas en esa publicidad, es probable que tu ordenador acabe aún más infectado de lo que ya estaba antes.

3. Fruitfly

Es uno de los más viejos del lugar, y quizá el más grave, no tanto por la agresividad de su ataque como porque estuvo campando cinco años dentro de muchos equipos Mac sin que los ingenieros de Apple se dieran ni cuenta de su existencia.

Fruitfly se encarga de analizar la actividad de un ordenador y dejar una puerta abierta: de este modo, si alguien con malas intenciones quiere entrar en tu equipo, no lo tendrá excesivamente difícil.

4. Flashback Trojan

Fue el virus que acabó con el mito de que los Mac eran invulnerables. Flashback Trojan se disfrazaba de actualización de Flash, pero lo cierto es que hacía algo muy similar a Fruitfly: abría varias puertas de seguridad para que cualquiera pudiese entrar en tu equipo.

Afectó sobre todo a los usuarios de Estados Unidos, pero también llegó a Europa. De hecho, si tu ordenador es medianamente antiguo, más te valdría asegurarte de que no lo tienes encima.

5. Mac Defender

La culminación de la mala uva. Si te has infectado con algunos de los virus anteriores, es probable que cuando busques un antivirus te aparezca un tal Mac Defender. Incluso si no has sido infectado, según por dónde navegues, podrías encontrarte con una web que te diga que tu Mac está infectado y que necesitas bajarte ese programa para solucionarlo.

Ya te imaginarás que es una pésima idea: Mac Defender dejará tu equipo mucho peor de lo que ya estaba.