El móvil, epicentro de la vida digital

Buenos días, acabas de abrir tus ojos de una noche de sueño. Lo primero que haces es buscar a base de golpes en la mesilla tu móvil. Necesitas ver las notificaciones que te perdiste durante la noche, algunos comentarios en Facebook, algunas noticias en Twitter, abundantes correos electrónicos del trabajo, aplicaciones que se actualizan y todo un sin fin de pequeños iconos que muestran todos esos eventos que no pudiste revisar.

Esta es tu vida ahora: te despiertas y lo primero es tu móvil. Desayunas con tu móvil, te vas a trabajar buscando la mejor ruta gracias a alguna aplicación, pagas el aparcamiento desde otra aplicación, llegas al trabajo y las notificaciones de reuniones y citas saltan. Buscas un restaurante gracias a las recomendaciones de tus contactos en redes sociales de locales, quedas con tus amigos gracias a mensajes en un grupo y sabes que cuando te acuestes de nuevo en tu cama estarás revisando tu móvil en busca de información que por fin te haga decir 'basta por hoy'.

Esta es tu vida, pero es la misma de millones de personas. El acceso a la información que nos ha dado una herramienta como internet, con la ayuda de estos pequeños dispositivos —aunque ya no tanto— hace que estés todo el día con tu móvil en la mano buscando y encontrando información.

No eres parte de una extraña secta, esto es algo normal. No es que cayeses sin querer en esta dinámica, es que fuerzas más fuertes que tú te han ido dirigiendo a este camino, poco a poco y con la convicción de que es algo necesario.

Durante la presentación para desarrolladores de Apple este pasado junio, comprobamos que quieren que sus iPhone se sincronicen con sus ordenadores, poder mandar mensajes desde tu ordenador o incluso recibir llamadas. Además de tener nuevas herramientas para que tu iPhone esté conectado a dispositivos de fitness o a elementos de domótica.

Google por su parte hace unos días durante el Google I/O fue mucho más allá. Para Google, literalmente tu móvil es el centro de tu vida.

Desde un móvil Android puedes ver vídeos con Chromecast o con el futuro Android TV, tus dispositivos de domótica como termostatos o detectores de humos se sincronizan en tu móvil o incluso desde sus Chrombook podrás ejecutar aplicaciones de tu Android o bien recibir o rechazar llamadas.

Ahora incluso tus relojes se conectarán con tu móvil para decirte lo mucho o lo poco que te mueves.

Todo está conectado, pero desde y a tu móvil.

La industria de la tecnología poco a poco se dirige a un mundo donde tu móvil, es tu centro de tu vida digital. Y eso es bueno.

Hace algo más de una década el centro de la vida digital era un pesado PC con una pantalla conectada, un teclado y un ratón. O quizá fuese un portátil. Hoy en día es un móvil o una tableta, dispositivos que son pequeños milagros de la ciencia y la tecnología inimaginables hace dos décadas que hoy nos permiten, inalámbricamente y con baterías que por fin duran “un día de uso”, hacer casi todo lo que necesitas que esté conectado a la Red.

No se trata de adicción; no se trata de no poder vivir sin tu móvil -tal cosa no existe y te puedo asegurar que se siente una cierta sensación de seguridad y superación cuando pasas varios días sin tu móvil-. Pero los móviles por fin han cumplido su propósito, son las herramientas conectadas que nos hacen la vida mucho más fácil. Nos conectan, nos hacen estar más cerca unos de otros y nos permiten saber qué está pasando en todo momento.

Esta es la evolución de la era de la información, todo disponible en la palma de tu mano. La cuestión es si realmente nos gusta.