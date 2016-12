Un niño de cuatro años rompe a llorar cuando su padre actualiza iOS7 en su iPad

El vídeo de Derek Colling, subido a su canal de Youtube, se ha convertido ya en uno de los virales de internet. Este padre grabó la reacción de su hijo de cuatro años cuando actualizó para su iPad el nuevo sistema operativo de Apple, el iOS7.

El niño rompe a llorar, ante la sorpresa de su progenitor, y le reclama que quiere volver a utilizar la anterior versión de iOS. La escena ya suma más de dos millones y medio de visitas en Youtube.

La grabación se produce después de que el pequeño le dijera a su padre que no sabía como interactuar con iOS7, porque muchas de las funciones que ya había aprendido habían desaparecido. Luego, le exigió a su papá que quería volver a la antigua versión del sistema operativo de Apple.

“Mi hijo de cuatro años no tiene un iPhone ni nada parecido, pero usa mi iPad cuando no estoy. Cuando actualicé mi tableta con iOS7, lo que le enfadó era que no pudiéramos regresar a iOS6”, explica Derek Collings.

Como todo vídeo viral, muchos usuarios de Youtube ya están realizando versiones más o menos humorísticas de lo que ya se conoce en la red como “el niño que lloró con la actualización de iOS7”.