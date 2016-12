'Now on Tap': la tecnología con la que Android quiere revolucionar tu móvil para siempre

¿Recuerdas cuando tener acceso al mero correo electrónico en el móvil ya nos parecía una auténtica revolución? Quién nos iba a decir que ahora eso casi sería lo de menos, ¿eh?

Lo cierto es que, desde que el internet móvil llegó a nuestras manos, los smartphones se han convertido en unas poderosísimas armas tecnológicas con unas posibilidades tan infinitas que a menudo incluso no somos capaces de asimilar ni digerir.

Porque, párate un segundo a pensar: ¿cuánta información puede llegar a gestionar sobre tu propia vida un smartphone a lo largo del día? Sin duda, más de la que somos capaces de gestionar y aprovechar. Y Google, que se ha dado cuenta de esa potencialidad, ahora quiere explotarla.

¿Qué es 'Now on Tap'?

La compañía de Silicon Valley promete hacerlo con 'Now on Tap', una tecnología que va a implantar próximamente en Android y que, según aseguran, cambiará y revolucionará por completo la manera en que nos relacionamos con toda la información que se genera y almacena cada día en nuestro teléfono móvil.

En la práctica, 'Now on Tap' es un sistema de inteligencia artificial que analiza toda la información que pasa por nuestro smartphone. Y, una vez analizada, se encarga de contextualizarla para intentar adelantarse a nuestros pasos y ofrecernos soluciones a problemas que, a lo mejor, aún ni siquiera nos hemos planteado.

Si no acabas de comprender qué puede ser capaz de hacer 'Now on Tap', te ponemos un ejemplo. Imagínate que estás hablando con un amigo tuyo por Whatsapp y te dice la siguiente frase: “No te olvides de que el viernes es el cumpleaños de Juan”. Si en ese momento dejas pulsado el botón de inicio de tu móvil (la acción con la que se activa 'Now on Tap'), esta nueva herramienta hará cosas como, por ejemplo, reconocer que este jueves tienes el cumpleaños de Juan.

Así, la aplicación de Google te invitará a que, en tu calendario, guardes esa cita para que te llegue el aviso en su momento y no te olvides de dicho cumpleaños.

Pero vayamos más allá. Imagina que tu amigo también te ha dicho algo como esto: “¿Qué hacemos para el cumpleaños? ¿Por qué no vamos al Lateral de Fuencarral, que estaba bastante bien?”. Pues bien, si 'Now on Tap' es listo (y créenos, lo es), lo más probable es que te proponga hacer una reserva en ese restaurante para que dejéis todo atado y bien atado.

Disponible en Android M

Hay que reconocerlo: el desarrollo tecnológico de 'Now on Tap' es sencillamente impresionante... pero acojona, ¿eh? Es posible que te hayas sentido maravillado ante esta evolución, pero también parece probable que te haya horrorizado que un sistema de inteligencia artificial tenga tan monitorizada tu actividad diaria.

Si perteneces al grupo de los indignados, tenemos malas noticias que darte: sí, Google sabe prácticamente todo lo que haces. Y desde hace mucho, además. Lo único que hace 'Now on Tap' es dejarlo medianamente claro. Aunque, según la compañía, esta opción sólo se pondrá en marcha si tú la activas.

Si estás deseando probar esta tecnología (o incendiar la sede mundial de Google), puedes calmar (por el momento) tus instintos amorosos o asesinos. 'Now on Tap' sólo llegará cuando Google lance Android M, la nueva versión de su sistema operativo móvil, que seguramente llegue a lo largo de este año.

Será entonces cuando descubramos si 'Now on Tap' se convierte en una adorada herramienta... o en una especie de demonio a exterminar.