Nueva herramienta de LinkedIn: calcula si tienes alguna oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños

Salvo que vivas aislado o en un universo paralelo alejado de internet (en cuyo caso no estarías leyendo esto), sabrás que Microsoft se ha convertido en la nueva propietaria de LinkedIn después de poner sobre la mesa la nada desdeñable cifra de 26.200 millones de dólares (23.260 millones de euros). Una cuantía que supera con creces los 19.000 millones de dólares que Facebook pagó para hacerse con WhatsApp a comienzos de 2014.

Al margen de las disquisiciones en torno a si los de Redmon ha acertado o no con su compra, no convendría pasar por alto que algunos días antes LinkedIn había presentado una herramienta para facilitar la búsqueda de empleo. Haciendo oídos sordos a quienes cuestionan si realmente esta red social de contactos profesionales es eficaz o no a la hora de guiarnos hacia el trabajo de nuestros sueños, la compañía trataba así de convencer a sus usuarios para que den el salto a cuentas 'premium' (en España su precio es algo más de 22 euros) y para ello debe ofrecerles nuevos recursos.

Ahora, todos aquellos que decidan tener una suscripción Job Seeker podrán ver en qué ofertas de empleo serían candidatos de primer nivel, es decir, en cuáles estarán por encima de la media del resto de aspirantes para hacerse con ese puesto de trabajo. Para LinkedIn los 'aspirantes principales' serán aquellos usuarios en cuyos perfiles aparezcan habilidades y una experiencia que concuerden con lo que aparezca en la descripción de una determinada oferta de trabajo.

De la misma forma, todos aquellos que tengan una cuenta 'premium' también podrán conocer qué empresas de su sector están creciendo más rápido, para así saber de primera mano las compañías que más predisposición tendrán a contratar.

Por su parte, aquellos otros usuarios que hayan decidido no pagar ninguna suscripción, también podrán disfrutar de ciertas novedades.

Por ejemplo, podrán ver las conexiones que existen en una determinada empresa. Teniendo en cuenta las personas que estudiaron antes con ellos o a sus antiguos colegas de trabajo, podrán saber de qué hilo tirar para acceder a un determinado puesto. Y es que, según un estudio realizado por la propia compañía, un 40% de los usuarios que encuentran trabajo tienen al menos una conexión con la compañía con la que firman un contrato.

Para ello, la compañía comandada por Jeff Weiner (que continuará como CEO pese a la compra de Microsoft) ha aprovechado algunas de las ventajas del 'big data' y de la inteligencia artificial, que intentará restar protagonismo al azar cuando de buscar trabajo se trata. En base a su experiencia, han aprendido que ya no se trata solo de acceder a un empleo, sino de dar con una ocupación que realmente contente las aspiraciones de los más de 100 millones de usuarios activos mensuales que utilizan la plataforma.

Pese a todo ello, siempre es recomendable seguir los clásicos consejos que, desde tiempos inmemoriales, marcan la diferencia entre los aspirantes a un puesto de trabajo. Detalles como cuidar tu foto, limar cada aspecto del currículum que aparecen en tu perfil o la forma en que contestas los emails con quien posiblemente quiera contratarte, son aspectos que se deben cuidar cuando se trata de conseguir un puesto de trabajo... ya sea acudiendo de oficina en oficina a presentar el currículum o a través de LinkedIn.

A la espera de saber si Microsoft decide darle un giro a LinkedIn u opta por seguir la misma senda que la ha llevado a convertirse en la red profesional más popular del mundo, los usuarios podrán seguir haciendo uso de estas herramientas. Desde aquí no podemos garantizar que encuentren trabajo, pero sí que tendrán oportunidad de conocer a quién deben invitar o con quién deben de hablar en tal o cual evento si quieren encontrar la dedicación de sus sueños. Que esto, como todo en la vida, es sólo cuestión de empeño.