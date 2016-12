Ocho webs recomendadas para todo amante de los libros

Lo bueno de leer en esta época es que tenemos cantidad de servicios complementarios que hace diez o quince años eran impensables. El ecosistema del lector, otrora limitado al Círculo de Lectores, clubes de ídem y poco más, hoy está mucho más ampliado, y permite que éste disponga de posibilidades las veinticuatro horas del día en cualquier lugar en el que estemos. Vamos a ello.

Goodreads es la red social por excelencia para amantes de la lectura. Ideal para conocer opiniones de otros usuarios sobre libros que queremos leer o hemos leído, conocer personas afines y dialogar con ellas sobre literatura.

HundredZeros es una web que te recomienda libros que están en ese momento gratis en Amazon. Puede sonar baladí, a que no hay demasiada cantidad ni calidad, pero es realmente sorprendente. Hay muchos más libros en Amazon que son temporalmente gratuitos -y mejores- de lo que podemos pensar. Totalmente recomendable, sobre todo para propietarios de un Kindle o usuarios de su plataforma.

What Should I Read Next? Tan sencillo como un sistema de recomendaciones en base a un libro previo que te haya gustado. El sistema que está imponiéndose en servicios de streaming de música o cine, adaptado a la literatura.

The Paris Review es una de las publicaciones más activas y reconocidas en torno a las críticas literarias y las novedades. Diseño clásico y elegante con contenidos súper completos. Echa un ojo a su newsletter.

Los Angeles Review of Books es una alternativa a la anterior. Categoriza bastante bien en torno a críticas, ensayos, opinión, entrevistas a figuras relevantes… También tienen un podcast.

Nubico es una plataforma de descarga de libros bajo demanda mediante una tarifa plana mensual. En pocas palabras, un Spotify de libros. Quizás no compense a quienes no lean más de un título al mes, pero para los devoralibros puede ser un gran y rentable aliado.

Casa del Libro. ¿Necesita presentación? Clásica entre clásicas.

Libros.com es la web de la editorial Hispalibros que permite a los autores financiar la edición y publicación de sus obras mediante crowdfounding. De forma similar a Kickstarter para proyectos de toda índole, Libros.com es una buena forma de descubrir autores, apoyarles, y contribuir a la creación de cultura y literatura más allá de los cánones de las editoriales tradicionales.