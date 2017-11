Open Office, Gimp… alternativas gratuitas a algunos de los programas más usados

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 05/11/2017 a las 22:43 horas

Hay ciertos programas que nos llevan acompañando toda la vida o, al menos, desde que empezamos a usar los ordenadores. Y todos nos dan un gran servicio, pero hay un problema: hay que pagar un pastizal por ellos.

Cuando los tienes en el trabajo no hay problema, ya que tu empresa paga por ellos, pero, ¿y cuándo quieres usarlos en casa? Ay, amigo, ahí llega el debate en el que quizá no queremos entrar, ¿verdad?

Pues haznos caso: si quieres usar esos programas tan famosos pero no te apetece pagar por ellos, sencillamente no los uses. Te vamos a ofrecer varias alternativas gratuitas que te harán conseguir el mismo servicio sin arruinarte en el intento.

Office: Open Office o Libre Office

Si siempre has usado Word o Excel, tienes las mejores alternativas al alcance de tu mano. Nuestra primera recomendación es Open Office, que tiene exactamente los mismos servicios que Microsoft Office, pero de manera libre y gratuita. De hecho, si te acostumbras a él, verás que la experiencia de uso es exactamente igual a la de Microsoft y que, en ocasiones, incluso puede que haga menor uso de la RAM de tu ordenador.

¿Eres un fan absoluto del software libre? Tienes otra alternativa. Nos referimos a Libre Office, cuyo paquete es muy similar al de Open Office, pero quizá con un mayor discurso social hacia la divulgación del software libre. Aquí quizá notes más diferencias respecto a Microsoft Office, pero los servicios y herramientas también son muy similares.

Y si lo que de verdad te interesa es trabajar en la nube, siempre puedes recurrir a Google Drive, la alternativa del gigante tecnológico Te lo recomendamos especialmente si sueles trabajar en varios equipos, porque siempre tendrás todo tu trabajo online sin necesidad de estar pasando archivos de un ordenador a otro.

Photoshop: Gimp

La evolución de Gimp ha sido una de las más curiosas. Y es que este programa de edición de fotografía surgió como una alternativa a Photoshop, pero únicamente dentro de los sistemas operativos basados en Linux. Sin embargo, su uso se ha ido extendiendo hasta tal punto que han ido creando versiones también para Mac y Windows.

Eso sí, aquí quizá encuentres algunas diferencias. Y es que Photoshop ha puesto el listón muy alto, y Gimp no siempre consigue igualarlo. Sin embargo, si no eres fotógrafo y sueles recurrir a este tipo de programas de manera puntual y con unas necesidades básicas, Gimp te dará todo lo que necesitas sin ningún tipo de problema.

Premiere/iMovie: OpenShot

Si sueles editar vídeos, ¿con qué programas sueles hacerlo? Si te mueves en un nivel muy básico, seguramente conozcas Windows Movie Maker. Y si vas un poco más allá, quizá recurras a iMovie (Mac) o a Adobe Premiere (Windows/Mac). Pero, como sabes, estos programas son de todo menos baratos. ¿Quieres una alternativa?

Te recomendamos OpenShot, un software con el que no echarás de menos las funciones de Premiere ni de iMovie. Eso sí, si te dedicas a la edición de vídeo de manera profesional, replantéatelo, ya que, pese a ser una gran alternativa, OpenShot no alcanza el nivel de sus competidores de pago.

Antivirus: Avira, Bitdefender...

Con la de hackeos que estamos viviendo en los últimos años, quizá es buena idea que te olvides de esa versión de ti mismo en la que eres un malote de barrio que va por la vida sin antivirus. Y si no quieres pagar por ninguno, por suerte, hay alternativas gratuitas que protegerán la seguridad de tu equipo sin perforar tu bolsillo.

En este caso te vamos a recomendar dos: Avira (Windows/Mac) y Bitdefender (Windows). Ambos programas tienen versiones de pago, pero sus opciones gratuitas te servirán de sobra para poder mantener a salvo tu ordenador.

Winzip: 7zip

Seguro que siempre has descomprimido archivos con WinZip o WinRar, ¿verdad? Ay, amigo, pero hay que pagar por ellos. No te compliques: son programas muy básicos, así que las alternativas gratuitas te darán exactamente el mismo servicio. Si tienes Windows, usa 7zip y si tienes Mac recurre a Unarchiver.

InDesign: Scribus

Si trabajas en el mundo editorial, es probable que con frecuencia tengas que recurrir a programas de maquetación. Si no quieres pagar por QuarkXPress o por Adobe InDesign, puedes echarle un ojo a Scribus. No te vas a encontrar con un servicio idéntico, ya te lo advertimos, pero quizá te sirva para lo que necesitas hacer.