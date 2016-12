Los otros Topsy que podría haber comprado Apple

Las grandes guerras normalmente se libran en todos los frentes: hay combates entre soldados, ataques aéreos y choques marítimos. Lo mismo pasa en el campo de la tecnología, donde empresas de muy diferente tipo compiten entre sí por un mercado cada vez más unificado. Sólo así se explica que un buscador compita con un fabricante de hardware, un fabricante de móviles con un desarrollador de software o un portal con una empresa de geolocalización: todos los productos convergen, y también por tanto sus posibles compradores.

De ahí que lo sorprendente no sea que Apple, una empresa informática que crea hardware de diseño y software para nutrirlo, haya comprado a otra empresa: lo sorprendente es el tipo de empresa que ha adquirido. De hecho, repasando el listado de compras de Apple a lo largo de los años pocas salen de dos categorías: desarrollo de software o patentes para hardware. ¿Qué demonios pinta entonces Topsy, un buscador especializado en Twitter, en su lista de adquisiciones? Según los expertos, para competir cara a cara con Google en su propio terreno.

A estas alturas de la película Apple y Google ya competían, pero en software y hardware: Apple tiene iOS y sus iPhone y iPads, mientras Google tiene Android, sus terminales multimarca y sus menos exitosas tabletas. Apple tiene Apple TV y Google ChromeCast. Apple tiene los Mac y Google los ChromeBooks. Apple tiene Safari y Google tiene Chrome. Apple tiene la AppStore y Google tiene GooglePlay. Google tiene Maps y Apple tiene... bueno, también tiene Maps. Y así un largo etcétera. Pero hasta ahora Apple no había ido a la raíz de Google: su negocio como buscador. ¿Cómo meterse en un negocio en el que Google controla las búsquedas, las audiencias, la publicidad y el negocio del SEO se ha creado a su alrededor? Buscando nuevos nichos, por ejemplo ahondar en la búsqueda de contenido no a través de páginas web, con resultados personalizados o adaptables, sino dentro de las redes sociales, que ocupan un creciente volumen de información en la Red.

Y en eso Topsy tiene mucho que decir: por ejemplo, usa en exclusiva las bases de datos de Twitter desde hace más de seis años... lo cual puede decir mucho en industrias como la audiovisual, hacia donde Twitter dirige su modelo de negocio en parte.

Pero además de Topsy hay otras iniciativas interesantes que pueden marcar el camino de futuras adquisiciones de cualquiera de los grandes que quiera ahondar en el campo de las búsquedas sociales.

Una de ellas es Hshtags, que se dedica a buscar a través de palabras clave en varias plataformas sociales a la vez -Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter, Flickr y Vimeo-. El resultado: una pizarra con las interacciones de los usuarios respecto a la palabra clave que hayas buscado, marcando de qué red social proviene y adjuntando el contenido audiovisual que llevara consigo. Eso, claro, sin seguir a ninguno de esos usuarios... y sólo entre usuarios que tengan su contenido en abierto. A la vez podrás acceder al contenido original o replicarlo en tus redes sociales.

De hecho, el tema de los hashtags es un filón porque, desde que Twitter lo popularizara como método de acceso a contenidos tematizados, el resto de redes sociales han ido detrás. Por eso hay propuestas similares, como Tagboard, algo más rápida, e incorporando a la búsqueda Google +, Vine y App.net en lugar de Flickr, Tumblr y Vimeo-.

La tercera opción no es una webapp, sino una aplicación para Google Chrome: Storyful Content, que ejecuta búsquedas en las redes sociales que selecciones (no necesariamente a través de hashtags) y abre una pestaña de cada una de ellas mostrando los resultados. Es decir, ejecuta búsquedas en paralelo aunque no las reúne en una misma ventana como las anteriores.

Las tres están todavía en beta, pero muestran un mercado emergente que otros servicios como Storify o SocialBro habían empezado a indagar. Queda por ver si acabarán triunfando, ya sea por ellas mismas... o deglutidas como armas contra la competencia.