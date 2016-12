Ouya ya no es 'indie': Razor se hace con la consola Android

Apareció en nuestras vidas en agosto de 2012. Era una consola innovadora, basada en juegos de Android, con un precio inmejorable y un éxito mayúsculo en su crowdfunding... una candidata a petarlo, vaya.

Sin embargo, la historia reciente de Ouya no ha sido nada buena. Tras recaudar 8,5 millones de dólares en Kickstarter, lo cierto es que al final la consola acabó cosechando un estrepitoso fracaso en un mercado de lo más competitivo, y su historia parecía precipitarse hacia una muerte más que segura.

Y bueno, morir no ha muerto, pero no se puede decir que haya tenido el mejor de los finales... aunque tampoco el peor. Y es que acaba de saberse que la consola ha sido comprada por Razer, una compañía de hardware experta en desarrollo de juegos para PC.

La cantidad de la venta no ha sido revelada, pero se calcula que a día de hoy, y pese a su fracaso en el mercado, Ouya habría podido valer entre 60 y 80 millones de dólares, una estimación que fue aplicada cuando Alibaba invirtió 10 millones de euros en la famosa consola que no ha conseguido consolidarse en todo este tiempo.

33,5 millones... para (casi) nada

Pero lo cierto es que, pese a no haber convencido al usuario medio, no se puede decir que los propietarios de Ouya no hayan tenido un buen ojo a la hora de conseguir financiación para su proyecto.

Y es que a los 8,5 millones de dólares recaudados a través de crowdfunding hay que sumar 15 que en su momento recibieron desde Mayfield Fund y Kleiner Perkins, además de los otros 10 millones citados que hace poco invirtió Alibaba, el gigante oriental del comercio electrónico que cada vez se acerca más a las cifras de Amazon.

En total, Ouya ha conseguido recaudar más de 33,5 millones de dólares para su proyecto de desarrollo. Y, una vez comprada por Razer, cabe preguntarse: ¿qué va a pasar ahora con la consola?

Las opciones parecen muy variadas: ¿se lanzará Razer a comercializar la consola? ¿Se pondrá a desarrollar videojuegos? ¿Pondrá al equipo de ingenieros a trabajar en algún nuevo desarrollo? ¿Habrá adquirido la compañía 'simplemente' para comprar su talento y ponerlo a disposición de Razer? Con el tiempo lo sabremos.