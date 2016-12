El creador de la World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, ha expresado en una entrevista concedida al diario británico ‘The Guardian’ que es necesaria una ‘Carta Magna’ de la Red para salvaguardar su independencia y los derechos de los usuarios.

La petición de Berners-Lee se enmarca dentro de la iniciativa ‘Web We Want’ (‘la web que queremos’), que busca la creación de una carta de derechos para cada país. Entre esos principios estarían la privacidad, la libertad de expresión y el anonimato responsable, así como una reflexión sobre el impacto de las leyes de derechos de autor y la ética de la tecnología, según ‘The Guardian’. Para ello, este ‘sir’ espera el apoyo de organismos públicos y privados.

“Se infringen nuestros derechos cada vez más en todos sitios, y el peligro es que nos acostumbremos a ello, así que quiero usar el 25 aniversario [de la creación de la WWW] para hacer esto, para devolver la web a nuestras propias manos y definir la web que queremos para los próximos 25 años”, ha dicho Berners-Lee a ‘The Guardian’.

“Si no tenemos una internet neutral y abierta en la que podamos confiar, no podremos tener un gobierno abierto o una buena democracia. No es ingenuo pensar que podremos tenerlo, pero es ingenuo creer que lo conseguiremos cruzándonos de brazos”, ha afirmado.