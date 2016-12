El 57% de la población mundial no tiene internet

No tener Wifi, que se nos acaben los datos en el móvil, que la conexión a internet de casa no nos deje bajarnos todos los archivos que queremos, que el vídeo de YouTube no se cargue... Esos son algunos de los pequeños dramas diarios que tenemos en los países desarrollados.

Sin embargo, hay zonas en las que las cosas pintan mucho peor y nuestros grandes problemas cotidianos quedan prácticamente en nada. Y no es que tengamos que fustigarnos ni sentirnos frívolos por ello, ni mucho menos, pero siempre conviene no encerrarnos en nuestro pequeño mundo, sino mirar todo desde un punto de vista algo más general.

Y ese punto de vista nos lo trae el informe Estado de la Banda Ancha 2015, un estudio anual publicado por la Unesco y la UIT en el que se analiza el estado de conexión a internet en todos los países del mundo.

Dicho informe, como cabría esperar, nos da cuenta de la tremenda situación de mejora que aún nos queda. Y es que los datos son palmarios: el 57% de la población mundial ni siquiera tiene acceso a internet. Los ciudadanos que tenemos un acceso medianamente regular a la Red, el 43%, somos aún minoría.

Dos mundos cada vez más diferenciados

El estudio, además, nos trae otros datos que reflejan a la perfección las ineludibles diferencias existentes entre unos países y otros en lo que a conexión a interne se refiere. Y es que, a pesar de que sólo el 43% de la población tiene (tenemos) internet, este porcentaje se eleva hasta el 81,3% si nos ceñimos sólo a los países desarrollados.

En cuanto a los subdesarrollados o en vías de desarrollo las cifras bajan de manera drástica. En los primeros, la penetración de internet a nivel doméstico apenas alcanza al 34,1% de la población, mientras que en los segundos se apalanca en un raquítico 9,5%.

Según el estudio, además, “es improbable que la penetración de usuarios de internet en los países en desarrollo alcance el objetivo de 50% fijado por la Comisión de la Banda Ancha para antes de 2020”.

El (imparable) ascenso del móvil

Pero si hay un claro protagonista en el ascenso y popularización de las conexiones a internet, ese es el teléfono móvil. Y es que estos dispositivos están experimentando un crecimiento que, aunque irregular, sigue siendo muy fuerte. Según la UIT, a finales de 2015 habremos superado los 7.000 millones de suscripciones a internet móvil

De hecho, la UIT también estima que a finales de este año habrá casi 3.500 millones de suscripciones a la banda ancha móvil. Y si eso no fuera suficiente, los analistas del sector aseguran que esta cifra llegará hasta los 6.500 millones de suscripciones en 2019. Es decir, que la banda ancha móvil será el servicio TIC que experimentará el crecimiento más rápido de la historia.

Si quieres conocer más datos, puedes consultar el estudio completo aquí.