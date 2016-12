Lo que nunca lees al instalar aplicaciones en Android y puede infectar tu móvil

Cada vez que instalas una aplicación en tu dispositivo Android aparece una pantalla con los permisos que requiere (también en las apps ya instaladas), que, normalmente, ni miramos antes de pulsar 'Aceptar'. Una información que puede volver a ser consultada de manera individual en 'Ajustes / Aplicaciones' y que resulta muy útil para ver qué hacen con nuestros androides todo lo que instalamos.

No obstante, aunque la política de información por parte de Google es correcta, lo que te ofrecen, como dice el refrán, “son lentejas”: si quieres las instalas y si no, te quedas sin aplicación, sin dejar lugar a modificar estos permisos por parte del usuario, como hace Facebook con algunas apps de terceros.

Obviamente, esta solución sería un guirigay y un dolor de cabeza para los desarrolladores, pero hay un pequeño truco para denegar permisos que luego te contaremos (eso sí, solamente si tienes Android 4.3 Jelly Bean).

Hablando de Facebook, la app más descargada en de la tienda de Google, quizá te sorprenderías que al descargarla pide el acceso a Tu información social: “Permite que la aplicación consulte información sobre contactos almacenados en el teléfono, incluida la frecuencia con la que los has llamado, les has enviado un correo electrónico o te has puesto en contacto con ellos de otro modo”.

Aunque probablemente sea porque la red social permite llamadas VoIP en Estados Unidos y Canadá no deja de dar un poco de miedo leer estas cosas. Pero no solamente esto, sino que la app tiene acceso para “descubrir identificadores de dispositivos y números de teléfono”, con lo que podría estar teniendo accesos a datos de fabricación de tu dispositivo (como el número IMEI, el identificador de cada terminal).

Obviamente, no vamos a ser mal pensados, corremos menos riesgo con desarrolladores destacados o de confianza, pero si esto sucediera con apps de las que no tenemos muchas referencias deberíamos echar un vistazo a los permisos (incluso a los comentarios de otros) antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué puede resultar sospechosos en algunas apps?

(NOTA: Esto no sirve para las los .apk instalados de orígenes desconocidos. Tal y como señala Karspersky, la fuente de infección más común en Android son las apps no oficiales descargadas de tiendas de terceros)

- Herramientas de sistema. Las apps que solicitan este permiso pueden modificar los datos de configuración del sistema y suelen requerirlo las que necesitan iniciarse con el sistema (un servicio de mensajería, por ejemplo), por lo que desconfía si un juego te pide estos poderes porque, a lo mejor, puede ejecutar algún proceso malicioso en segundo plano.

- Servicios por los que tienes que pagar. ¿Por qué esta app es 'gratis' y luego te pide acceso a los SMS? Quizá te avise dentro de que tengas que enviar un mensaje premium para activar el servicio, o quizá te lo envíe ella misma sin que tú puedas hacer nada.

- Llamadas telefónicas. Puede resultar bastante peligroso que una app tenga acceso al historial de llamadas, al contenido de los mensajes y a la información de los contactos de tu teléfono. Es un objetivo bastante suculento para los ciberdelincuentes que desarrollan 'malware' para Android.

Estos son los permisos que una app malintencionada puede solicitarte al instalarla, pero puedes informarte más a fondo de todos los permisos para Android en este enlace de la Universidad Politécnica de Valencia.

La mayor parte de estos permisos inusuales (¿para qué demonios quiere una calculadora acceder a tu registro de llamadas?) vienen combinados con otros, tal como advierte un informe de TrendMicro. Por ejemplo, uno de los tres anteriores junto al permiso Comunicación por red, ya que de nada serviría poder robar esos datos si la app no dispone de acceso a Internet para enviarlos.

¿Puedo capar permisos a algunas apps?

Como te decíamos antes si que tenemos una posibilidad de elegir qué permisos restringir a algunas apps, a riesgo de torpedear su funcionamiento, pero esto solamente es posible con una app de terceros llamada Permission Manager y está disponible solamente para dispositivos 4.3 (aproximadamente el 50% del mercado, según los últimos datos de Google).

Una vez que hayas instalado Permisision Manager podrás deshabilitar los permisos que quieras denegar a las apps que tengas instaladas, que aparecerán divididas en cuatro pestañas, dependiendo del tipo de permisos que utilicen: Location (Geolocalización), Personal (Datos personales), Messaging (SMS) y Devie (Dispositivo).

De esta manera podrás estar más tranquilo con tu Android... antes de tener la versión 4.4 KitKat, que va a deshabilitar la opción del sistema que dejaba vía libre para operar a esta app, según ha anunciado su desarrollador.