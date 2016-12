¿Qué es seguro (y qué no) cuando navegas por internet en el modo incógnito?

Los principales navegadores ofrecen desde hace mucho tiempo un modo de navegación que no deja huella en el historial del equipo, pero que dista mucho de la percepción de privacidad y anonimato que tenemos de él.

Está claro que sirve para que no se guarden las búsquedas que has hecho o las páginas webs que has visitado, pero los propios navegadores ya avisan que al usarlo dejas tu rastro a tu proveedor de Internet, a los administradores de equipos públicos o de trabajo

Aunque se borren las cookies al cerrar el navegador, el modo incógnito tampoco oculta tu información a los webs que visitas. Porque existen algunas cookies, que son las encargadas de rastrear nuestra actividad por internet, a pesar de estar en un modo privado.

PÁGINAS PORNO

En 'TechWorm' afirman que algunas de estas se encuentran en páginas de contenido pornográfico, una de las actividades más realizadas con esta opción.

Con el modo incógnito, no dejas pruebas en tu equipo personal si lo coge otra persona, pero está claro que queda registro e información de lo que has hecho, como el dispositivo, el sistema operativo que usas, la localización a través de la IP, el idioma y el navegador usado.

GOOGLE MÁS NEUTRO

No obstante, este modo puede ser muy útil si quieres búsquedas más neutras en Google, que no estén basadas en tu historial o tus preferencias, por lo que tendrás que tener cerradas tus sesiones de antemano.

VUELOS MÁS BARATOS

También sirve si quieres buscar precios de productos, vuelos u hoteles, pero no quieres que las empresas guarden tu búsqueda y te suban el precio si vuelves a consultarlo días después.

También hay que señalar, aunque sea de perogrullo, que estás expuesto al mismo malware que te puedas encontrar navegando normalmente. Por lo tanto, si quieres una conexión verdaderamente cifrada tendrás que utilizar webs cuya URL comience por //https y, obviamente, no hacer nada que no harías en el modo habitual de navegación.

Para navegar de forma totalmente privada tendrás que pasarte a Tor, usar servicios que ofrezcan comunicaciones cifradas desde emisor al receptor, usar buscadores alternativos o montarte tu propia red privada virtual (VPN). Porque lo cierto es que el señor con gabardina y gafas del modo incógnito de Chrome lleva a engaño a muchos usuarios