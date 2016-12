Por qué triunfan los AMA de Reddit (esos lugares donde los famosos se dejan entrevistar)

No hay un solo día en el que no entre a Reddit, esa gigantesca web/foro angloparlante en la que lo mejor de lo internet se da la mano con lo peorcito. Esto es, que tan pronto te encuentras un subforo o subreddit sobre cosas que son extrañamente fascinantes como te encuentras otro sobre gente que se dedica a subir fotos de gente para reírse de ella. Por fortuna, lo mejor suele superar a lo peor, y los AMA son uno de esos casos.

¿Qué es un AMA? Por sus siglas, significan 'Ask Me Anything', o ‘pregúntame lo que sea’, y es un formato de post dentro de Reddit en el que una persona se compromete a responder a todas o casi todas las preguntas que le formulen los usuarios. Puede ser un médico experto en cáncer, una chica que ha triunfado montando un negocio de venta de jerseys de lana o Stephen Hawking hablando de su último libro.

En efecto: los AMA de reddit son un vehículo de conocimiento en el que se han montado figuras de prestigio y famosos de todo tipo, como Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, Edward Snowden o el mismísimo Barack Obama. Os podéis imaginar, por tanto, lo popularísimos que son y el jugo que dan a muchos medios de comunicación porque es una manera directísima de recibir información de personas también muy populares.

Aunque en un principio eran una herramienta solo interna de Reddit, poco a poco se han ido volviendo un motor de promoción para muchas cuestiones, desde candidatos políticos hasta actores que vienen a responder preguntas justo antes de que se vaya a estrenar su nueva película. No es casualidad, no: es una forma de promoción muy inteligente.

Legión de imitadores

Por esa razón, tampoco extraña que muchas otras grandes páginas webs estén intentando copiar su formato. Hace unos meses Tumblr lanzó un proyecto similar, Answer Time, para que sus usuarios, mucho más jóvenes de media que los usuarios de Reddit, pudieran establecer cierto contacto con artistas, grupos de música y organizaciones no gubernamentales. El resultado no ha sido quizá el esperado, pero funcionan suficientemente bien porque Tumblr tiene un porrón de usuarios.

El caso más reciente de imitación de los AMA viene desde Quora que, con sus Writing Sessions, quiere recapitular sesiones de preguntas y respuestas libres de trolls y bastante controladas para, como siempre dentro de la propia red social, crear una especie de ambiente didáctico y de aprendizaje. De momento, sus figuras dejan mucho que desear en comparación con Reddit, pero como experimento puede estar muy bien.

Para nosotros -para los españoles, quiero decir- la gran pega de este formato es que aún no ha llegado a los equivalentes patrios de Reddit. Menéame es más agregador que foro y no vemos a ciertos sitios como Forocoches acogiendo a gente de prestigio para hacer preguntas sobre cuestiones de importancia. Son los grandes medios de comunicación los que están copando esta clase de formato, pero no es lo mismo que un AMA de Reddit, donde la libertad y la falta de intermediarios triunfa por encima de todo.

Si queréis practicar un poco el inglés o si ya se os da bien, no dudéis en echar un ojo al archivo de preguntas y respuestas, porque podéis encontrar cosas tan curiosas como a Bill Murray despotricando sobre sus películas, a Idris Elba hablando de las locuras que ha hecho con Nicholas Cage o a un antiguo jefe de la mafia hablando de cómo traficaba con toda clase de productos.