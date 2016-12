¿Querrías pagar mediante reconocimiento facial? Alibaba ya está en ello

La cosa está clara: eso de sacar la billetera (o incluso la tarjeta de crédito) y pagar algo... como que no. Cada vez se va a hacer menos.

Con el paso del tiempo vemos que las formas de pago se van sofisticando y ocupan gran parte de los recursos de las compañías tecnológicas. Hasta ahora nos parecía una tremenda revolución el hecho de poder pagar con la huella digital, como muestran los desarrollos de Apple o Samsung, pero lo cierto es que el futuro próximo nos va a traer tecnologías aún más exóticas.

Una de las últimas compañías que se han apuntado a la innovación en este campo es Alibaba. El gigante chino del comercio electrónico (con el permiso de Amazon) acaba de presentar una tecnología que te permitirá hacer pagos simplemente enseñando tu rostro.

El desarrollo, bautizado como 'Smile to pay' ("Sonríe para pagar"), es una técnica de reconocimiento facial que será llevada a cabo desde tu propio teléfono móvil, que reconocerá e identificará tu rostro (previamente vinculado a tu tarjeta de crédito, evidentemente) y procederá a hacer el pago en cuestión de un segundo.

¿Más o menos seguro que la huella dactilar?

El lanzamiento de esta innovación por parte de Alibaba, no obstante, plantea algunas dudas. La más importante está clara: ¿es más seguro este método que algunos otros que han demostrado gran fiabilidad, como las huellas dactilares? Parece evidente que Alibaba no se pondría a desarrollar una tecnología de pago si no tuviese atados todos y cada uno de los cabos, pero habrá que ver de qué manera evoluciona este sistema.

Por el momento, 'Smile to pay' es sólo un proceso en marcha que aún se está desarrollando. Sin embargo, en Alibaba siguen trabajando en él para implementarlo en su aplicación web cuando desde la compañía consideren que los usuarios pueden querer usarlo.

En cualquier caso, el CEO de Alibaba sigue convencido del potencial de esta tecnología, cuyo funcionamiento presentó hace poco en una charla en Alemania. Al final, serán los usuarios, los que dictaminen el éxito o fracaso de esta tecnología de pago.