Quince documentales sobre tecnología que no te puedes perder

1.- 'We steal secrets: the story of Wikileaks'. Hace cinco años nadie los conocía, pero ahora nadie ignora quiénes son. Wikileaks se ha ocupado de hacer temblar los cimientos de seguridad y privacidad de algunas de las prácticas de los servicios de inteligencia y/o espionaje de gobiernos de todo el mundo. ¿Quieres saber cómo nació Wikileaks? Este documental te lo cuenta.

2.- 'Piratas de Silicon Valley'. A decir verdad, 'Piratas de Silicon Valley' no es un documental como tal, sino un docufilm. Sin embargo, relata a la perfección la historia de la creación de Apple, las batallas entre Steve Jobs y Bill Gates y la creación de una nueva industria digital en todo el mundo. Si te gustó la película sobre Steve Jobs, 'Piratas de Silicon Valley' te va a encantar.

3.- 'We are legion: the story of hacktivists'. En España los conocimos sobre todo a raíz del 15-M, pero hacía tiempo que sus campañas daban la vuelta al mundo. Se trata de Anonymous, un grupo de activistas digitales que acumulan un sinfín de campañas ciudadanas a través de internet con el fin de cambiar realidades políticas mediante un punto de vista crítico. El documental cuenta cómo nació este colectivo.

4.- 'Víctimas de Facebook'. Facebook se usa, prácticamente para todo: para hablar con amigos, conocer gente, convocar eventos... Sin embargo, algunas prácticas pueden acabar con consecuencias no demasiado agradables. El título puede pecar de ser algo sensacionalista, ya que los afectados no son víctimas de Facebook como tal, sino, más bien, víctimas de no saber usar las redes sociales con un mínimo de sentido común.

5.- 'Esclavos de Amazon'. El comercio electrónico mundial tiene un rey innegable: Amazon. Sin embargo, según los editores de este documental, el gigante tecnológico esconde algunas cosas que no le benefician, precisamente. El documental hace un recorrido a través de algunas de las prácticas laborales que sufren los empleados de la empresa.

6.- 'El mundo según Google'. Google ya no es una empresa más, sino que se ha convertido en el paradigma en torno al que giran gran parte de nuestros usos tecnológicos diarios. El documental aborda la filosofía de Google desde sus comienzos hasta ahora centrándose, sobre todo, en cuestiones como la privacidad de los usuarios.

7.- 'Downloaded'. Si tienes 25 años o más, es probable que conocieras Napster, el primer software P2P usado de manera masiva en todo el mundo para compartir música y contenido audiovisual. Sus creadores, Shawn Fanning y Sean Parker, tuvieron que enfrentarse a un sinfín de batallas legales para defender su programa. Napster acabó muriendo, pero revolucionó la industria discográfica para siempre. Su historia se recoge en este documental.

8.- 'The Pirate Bay: Away from keyboard'. El documental que narra la historia de los fundadores de The Pirate Bay. En el documental, conocemos la batalla legal que mantienen con las entidades de gestión de derechos y las millonarias demandas a las que se enfrentan.

9.- 'Monedas de cambio'. Las monedas virtuales o bitcoins constituyen una de las tendencias tecnológicas más interesantes de nuestro presente y futuro más cercano. ¿Son útiles las monedas virtuales? ¿Acabarán reemplazando (o sustituyendo en un porcentaje significativo) a las tradicionales? Este documental intenta dar respuesta a algunas de las preguntas.

10.- 'Startup.com'. ¿Qué pasa cuando se crea una burbuja en torno a las empresas tecnológicas? 'Startup.com' cuenta la burbuja de las empresas puntocom, que a finales de los '90 recibieron ingentes cantidades de dinero por parte de fondos de inversión para, finalmente, acabar quebrando. La historia transcurre a través de govWorks, una de las startups que se convirtió en perfecto modelo de la burbuja al recibir inversiones millonarias que acabaron quebrando en muy poco tiempo.

11.- 'Catfish'. Narra la historia de Nev, un fotógrafo neoyorkino de 24 años que entabla amistad con una niña de ocho años a través de la Red. Con el tiempo, Nev comienza una relación sentimental con la hermana de la niña, pero sus amigos creen que todo puede ser mentira. ¿Qué pasa cuando los amigos de Nev cogen una cámara y se disponen a comprobar si la historia de la niña y su hermana es real? Lo sabrás dándole al play.

El documental tuvo tanto éxito que, con el tiempo, ha desembocado en 'Catfish: mentiras en la Red', uno de los programas más exitosos de la MTV.

12.- 'Atrapados en la Red'. Si internet nos ayuda a todos los usuarios a disponer de una difusión global, los delincuentes también están de enhorabuena. Para ellos, internet conforma una gran red en la que sus objetivos son exponencialmente mayores y significativamente más ingenuos. Este documental trata los peligros que entrañan los delitos informáticos.

13.- 'Copiad, malditos'. Un documental 'made in Spain'. El periodista Stéphane M. Grueso, en su afán por conocer de cerca aquello que se ha venido a llamar 'piratería', produce un documental con licencia Creative Commons en el que entrevista a artistas, productores, abogados y entidades de gestión de derechos de autor para debatir sobre el derecho a compartir material audiovisual en internet.

14.- 'Crecer online'. Si los adultos hacemos uso de internet con mediana frecuencia, para los adolescentes en un ecosistema continuo. Los llamados nativos digitales tejen toda su red vital a través de internet, algo que a menudo preocupa a los padres, que se debaten entre la preocupación tecnológica y la simple paranoia. Crecer online analiza la manera en que los adolescentes conforman su vida en torno a la Red.

15.- 'Comprar, tirar comprar'. Uno de los más famosos. ¿Por qué mi impresora se estropea y me sale más barato comprarme una nueva que arreglar la vieja? 'Comprar, tirar, comprar' trata uno de los temas tecnológicamente más interesantes de la actualidad: la llamada obsolescencia programada. El documental habla del modo en que algunos productos electrónicos disponen de una vida útil lo suficientemente corta como para que el usuario tenga que adquirir nuevos dispositivos a corto y medio plazo. El documento denuncia las prácticas de obsolescencia programada aplicada, sobre todo, por grandes empresas del ámbito tecnológico.