Radiografía del comprador online en España

Pese a que el ecommerce no para de crecer en España, lo cierto es que aún andamos bastante alejados de los porcentajes de compra online del resto de países europeos. No se sabe si los que no compran toman esa decisión por la posible brecha digital, la desconfianza hacia internet, la posible competitividad de los comercios offline...

Lo que sí empezamos a conocer es el perfil del comprador online en España, y lo hacemos gracias a estudios como el Online Shoppers 2014, elaborado por Ipsos y Webloyalty. Un estudio que nos trae algunos datos que merece la pena remarcar y analizar.

El 62% son compradores habituales

De entrada, sabemos que los compradores online en España no son demasiado casuales, que digamos. De hecho, el 84% de ellos se conecta a internet varias veces al día, según el informe. Además, el 62% son compradores habituales (más de cuatro compras), mientras que los ocasionales representan un 38%.

En cuanto al perfil general, podemos decir que el comprador online español es un hombre o mujer (la diferencia es mínima, del 48-52%) de entre 25 y 44 años (61%) en una familia de entre dos y cuatro habitantes (80,7%).

Moda, viajes y tecnología, a la cabeza

En cuanto al contenido de la compra, la moda (47%), los viajes (46,2%), la tecnología (45,1%) y el ocio (38,7%) parecen ser los líderes indiscutibles, seguidos más de lejos por las compras de ámbito cultural, las compras cotidianas o las relacionadas con el hogar.

Y los resultados no parecen ser malos, precisamente, ya que el 99% de los compradores encuestados aseguran que su compra suele ser satisfactoria. En el lado de los decepcionados, vemos que la causa de sus molestias pasan por unos gastos de envío demasiado elevados, la mala calidad del producto que acaban recibiendo en casa o la subida final del precio, entre otros factores.

Y ojo, porque la decepción por la subida de precios no parece casual, ya que, según el estudio, los precios (65,7%), los descuentos (50,1%) y los bajos costes de envío (41,5%) son los primeros motivos por los que un usuario hace su primera compra. En cuanto a las sucesivas, parece más una cuestión de confianza y satisfacción con la primera compra (65,8%) que de los bajos precios que, por lo general, se suele encontrar en los portales de ecommerce (33,7%).

PC y web, aún por encima de smartphone y app

En cuanto al dispositivo usado para hacer la compra en cuestión, parece que los smartphones aún tendrán que mejorar mucho antes de superar a las tecnologías medianamente más tradicionales. Así, el 93% de los compradores online han recurrido a un ordenador, un índice muy por encima del de los smartphones (21%) y las tablets (16%).

De hecho, incluso cuando la compra online se hace desde un dispositivo móvil, las plataformas web (15,7% en móvil, 14,3% en tablet) siguen estando visiblemente por encima de las aplicaciones (10,9% en móvil, 6,3% en apps).