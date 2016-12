La receta del éxito en KickStarter

El 'crowdfunding' ya lleva un tiempo entre nosotros, aunque todavía hay quien dice que 2013 ha sido el año de su verdadera eclosión. Cierto es que Pebble, tal vez el éxito más inconfundible de la financiación colectiva, ha llegado a manos de sus afortunados primeros propietarios en el año que nos deja, y cierto que el 'smartphone' Ubuntu Edge batió récords en Indiegogo y aún así se quedó por el camino por fijarse una meta increíblemente ambiciosa.

Sin duda son buenos tiempos para el también llamado 'micromecenazgo', que ya ha pasado de ser cosa de los más 'geeks' a instalarse en el saber popular del conjunto de los internautas. Sin embargo, hay algo que aún no terminamos – y tal vez nunca terminemos - de dominar: ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro proyecto tenga tirón en KickStarter?

Lo primero, sentido común: si no tienes algo bueno entre manos no va a funcionar en una web de 'crowdfunding', pero tampoco iba a funcionar si te gastabas todos tus ahorros (y los de familiares y amigos) en colocarlo en las estanterías de los centros comerciales. A partir de ahí, sí es cierto que hay algunos trucos para atraer más patrocinadores.

Los expertos de la firma Airbrite han mirado con lupa los proyectos más triunfadores de KickStarter (los que levantaron al menos 100.000 euros) y han llegado a una serie de conclusiones bastante interesantes.

En primer lugar, han analizado las cantidades que las campañas pide a los patrocinadores en cada uno de sus distintos niveles de donación. ¿Y sabes qué han descubierto? Que no siempre las sumas de dinero más utilizadas por los impulsores de los proyectos son las que reciben más aportaciones. A lo mejor no estamos calando demasiado bien al usuario...

Los dos niveles más populares sí coinciden. La mayoría de los creadores establecen una donación de 100 dólares y otra de 50 dólares, que a su vez son las más respaldadas por los patrocinadores. Hasta ahí bien. Tampoco van desencaminados al introducir una muy pequeñita de 25 dólares, porque también se encuentra entre las preferencias del donante.



Los diez niveles de donación más utilizados por los creadores de los proyectos (Foto: Airbrite)

A partir de ahí los desajustes se hacen patentes. Algunos de los niveles de donación más utilizados no logran llamar la atención de los mecenas. Las recompensas a cambio de 10, 500, 1.000 y 5.000 dólares no generan el beneficio esperado, así que mejor evita usarlas. Prueba a sustituirlas por 20, 99, 115 y 125 dólares, que son sumas que por alguna razón (probablemente porque no son tan 'redondas') tienen mejor acogida.

A este respecto, hay otro factor que tienes que tener en cuenta. Es habitual que los patrocinadores se vuelquen con la cifra más baja que les asegura el producto. Por ejemplo, casi 41.000 donantes del Pebble decidieron aportar 115 dólares, que era el mínimo para hacerse con uno de estos relojes inteligentes.

Pero, sobre todo, no olvides dos claves. En primer lugar, introduce un nivel de 99 dólares, porque ese efecto psicológico que algunos creíamos superado sigue funcionando que da gusto. Además, es importante que apeles a los adinerados, aunque solo sea por si acaso. Si introduces una buena recompensa en la franja de los 10.000 dólares, y logras conquistarlos, puede que te levanten la campaña ellos solitos.



Los diez niveles de donación que más ingresos generan (Foto: Airbrite)

También tienes que calcular muy bien el número de niveles que introduces. Si son demasiados, puede resultar confuso para los potenciales patrocinadores, pero si te quedas corto puede que no haya alternativas para todos los bolsillos.

Para que te hagas una idea, el punto medio está en 10 recompensas, aunque depende del proyecto. Como consejo, siempre que sea posible, procura simplificar.