Revolución en la banca online: así es la tecnología Blockchain

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 03/02/2017 a las 00:14 horas

Hace tiempo que el 'fintech' (de la unión de finanzas y tecnología, como pagos por móvil y demás) se instaló en nuestros hábitos tecnológicos. Y es verdad que aún es usado por muy pocos, pero más cierto es que la tendencia va en aumento y que parece una iniciativa dispuesta a implantarse de manera definitiva entre el usuario medio.

Sin embargo, la evolución de la tecnología 'fintech' ha lanzado varias preguntas al aire. Quizá la más importante sea la siguiente: ¿seguirán siendo importantes los bancos, o acabaremos implantando tecnologías para que las entidades financieras apenas pinten nada?

La primera tecnología que puso en cuestión el verdadero valor de los bancos fue el bitcoin. Y es que el 'fintech', tal y como lo conocemos hoy, necesita de una entidad financiera que controle los pagos, ejecute las transacciones financieras, haga de puente... en definitiva, la banca seguía siendo el intermediario entre los dos usuarios o empresas que intercambiaban dinero. Sin embargo, el bitcoin puso en duda todo esto.

Por definición, el bitcoin se trataba de una tecnología descentralizada en la que las entidades financieras ya pintaban poco... o nada. A cambio, el poder residía en los propios usuarios, que podían hacer transacciones de dinero aparentemente seguras y sin intermediarios. Es decir, de una manera totalmente neutra.

Pero el bitcoin ha tenido algunos problemas bastante serios. Y es que en los últimos años ha habido varias acusaciones de fraude, empresas que han desaparecido de la noche a la mañana e incluso fundadores de empresas de bitcoin que han acabado en la cárcel. Al final, la ausencia de intermediarios financieros parecía positiva pero, ¿estaban realmente seguros los usuarios que hacían movimientos de dinero a través de bitcoin? Parecía evidente que no del todo.

Blockchain, ¿la solución definitiva?

Ha sido con estos mimbres con los que ha surgido el blockchain. Pero, ¿qué es exactamente el blockchain? Muy 'grosso modo', se trata de una tecnología neutra y descentralizada que permite las transacciones financieras entre dos usuarios, pero de una manera segura a la hora de identificarlos y rastrearlos, por si hubiera posibles fraudes.

En principio el blockchain tiene dos ventajas: en primer lugar, que sigue siendo una tecnología descentralizada que permite a los usuarios hacer transacciones sin intermediarios aparentes. En segundo, que la seguridad va un paso más allá, ya que el blockchain parte de unos protocolos que permiten hacer transacciones seguras y anónimas, pero que, en caso de que hubiera un mínimo problema, permite establecer una trazabilidad a la hora de encontrar a los protagonistas de dicha transacción.

Dicho en cristiano: si te preocupaba hacer una transacción mediante bitcoin y que el otro usuario te estafara y desapareciera sin dejar rastro, con blockchain tendrías un punto de seguridad añadido, ya que tu timador no tendría tan fácil desaparecer, sino que acabaría siendo localizado gracias al protocolo de seguridad.

Los bancos, a por el blockchain

Es evidente que la tecnología blockchain aún no es usada por un porcentaje de usuarios siquiera significativo, pero tiene todas las papeletas para que así sea. O al menos, tiene más papeletas que el bitcoin, cuya fiabilidad ya ha sido puesta en duda.

Por ello, los bancos han decidido que no quieren quedarse atrás: cada vez son más las entidades financieras que están apostando por invertir en startups tecnológicas basadas en blockchain. Y es que si el blockchain se presenta como una red descentralizada llamada a quitar poder financiero a los bancos, es evidente que las entidades financieras intentarán estar allí presentes, no para empezar a controlar las transacciones, ya que no podrán, pero sí para repartirse parte de la tarta.

Veremos cómo evoluciona blockchain. Con bitcoin nos llevamos una decepción, ya que no ha acabado siendo la tecnología segura que prometía ser. Habrá que ver si el blockchain acaba convenciéndonos.