Saqueo a Dropbox: han sido robadas 68 millones de contraseñas

Dropbox, el servicio de almacenamiento masivo en la nube, se suma a las plataformas que han sufrido robos a gran escala de las claves de acceso y los datos personales de sus usuarios: ya le sucedió a Twitter y a LinkedIn, y ahora desde Dropbox reconocen haber sufrido un verdadero saqueo de credenciales.

Ya en el año 2012 la plataforma desveló que un ciberdelincuente había logrado acceder de forma no autorizada a los documentos que recogen las direcciones y contraseñas de los usuarios. Tras el ataque, Dropbox recomendó a todos sus clientes cambiar la contraseña para que sus cuentas no fueran vulnerables.

Cuatro años después, el servicio ha sufrido otro ataque sin precedentes. Hace unos días la empresa recomendaba en el blog corporativo cambiar la contraseña a todos aquellos usuarios que no lo hubieran hecho en 2012. La compañía aseguraba que se trataba de una “medida preventiva” y que no debían temer por sus cuentas. No obstante, la realidad es que Dropbox había sufrido una filtración que afecta a más de 68 millones de credenciales.

Para saber si tu cuenta es una de las afectadas sólo debes consultar tu buzón de entrada, ya que la empresa ha enviado un correo electrónico a todas aquellas cuentas que se han visto implicadas en el robo. No obstante, también puedes comprobar si has sido víctima de este ataque a través del portal 'Have I been pwned?'.

Si has tenido mala suerte y tu contraseña forma parte del botín de los ciberdelincuentes, lo más recomendable es que cambies tus credenciales por otras más complejas tanto en Dropbox, como en otros servicios donde uses la clásica contraseña ‘repetida’.