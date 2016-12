Una web es un servicio que, teóricamente, está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días del año. Obviamente, hay excepciones. Puede sufrir averías, un bug también puede que a termine dejando fuera de servicio e, incluso, un aluvión de visitas (bien por un ataque o bien por cierto éxito con un contenido publicado) puede dejar exhausto a nuestro servidor.

Como podemos ver, son múltiples las causas que pueden provocar que una página web deje de estar accesible y, evidentemente, es importante que estemos al tanto del estado de nuestra página para que podamos actuar sin demasiada demora. Si una web se cae, es posible que sean los usuarios los que nos avisen; pero, quizás, ya sea tarde y hayamos perdido visitas.

En la red, podemos encontrar servicios que, precisamente, nos ayudan a monitorizar este tipo de percances mediante un correo electrónico para que podamos actuar rápidamente y solventar el problema. Estos servicios son muy utilizados por las empresas, puesto que una web caída, por ejemplo, puede afectar a la imagen e ingresos de la compañía.

Down for everyone or just me? es, quizás, uno de los servicios más simples que podemos encontrar en la red. De hecho, no es un servicio de monitorización; su objetivo es comprobar si una web está caída realmente o si, por el contrario, el problema está de nuestro lado.

Montastic es un servicio que lleva bastante tiempo operando en la red y que nos ofrece, de manera gratuita, un monitor que revisa nuestra página cada cinco minutos y nos avisa si, en algunos de estos sondeos, deja de estar accesible. La idea es que, tras la alerta, reaccionemos y comprobemos qué ha pasado.

FreeSiteStatus es otro servicio con un sondeo cada hora. Nos ofrece, el envío de alertas a un buzón de correo, almacenamiento de los datos de un año y, lo más interesante, realización del sondeo desde múltiples ubicaciones (ideal para saber si desde España se ve una web, pero ésta no está accesible desde, por ejemplo, Japón).

Uptime Robot es, quizás, uno de los servicios más completos. Nos permite monitorizar hasta 50 sitios web con una frecuencia de cinco minutos entre sondeo y sondeo; es decir, revisa la web con mucha frecuencia y, por tanto, podremos actuar rápidamente en caso de avería. Además, la monitorización es desde varias ubicaciones (Dallas, Dublín y Singapur) aunque, por el contrario, el almacenamiento de datos es de solamente dos meses.

Con Site 24x7 también podremos monitorizar nuestra web y recibir una alerta en caso de caída; sin embargo, en su versión gratuita solamente nos permite monitorizar cinco páginas web con una frecuencia de sondeo de 10 minutos y las comprobaciones solamente se harán desde una sola ubicación geográfica.

Monitor.us es un servicio con corte profesional y que opera como una rama de los productos que ofrece TeamViewer. Con este monitor gratuito podremos monitorizar, desde dos ubicaciones distintas, nuestra página web con una frecuencia de sondeo de 30 minutos aunque, eso sí, pensando en que migremos hacia las cuentas premium, solamente se guarda historial de actividad de las últimas 24 horas.

Finalmente, SiteUptime. En su versión gratuita, el servicio nos brinda la posibilidad de revisar el estado de una página web cada 30 o 60 minutos aunque, eso sí, desde 8 ubicaciones diferentes y con el envío de informes de actividad para que podamos ver las incidencias que ha sufrido nuestra web cada mes.

¿Y ahora qué hago con mi página web? Tanto si tienes un blog como si gestionas la web de una empresa, recurrir a estos servicios es importante. Una página caída ofrece mala imagen de nuestro negocio, a Google tampoco le suele agradar y, encima, estamos “alejando” a nuestros usuarios. Dicho de otra manera, estos servicios nos pueden ayudar a reaccionar rápido si conocemos, de manera temprana, las incidencias que sufre nuestra página web.