Todo lo que puedes borrar de 'Mi actividad' para que Google sepa menos de ti

Un historial de toda la vida, pero presentado de forma más bonita. Esa es la impresión que da la nueva página 'Mi actividad' que recopila buena parte de los datos que el gigante de las búsquedas tiene de nosotros.

Lo que te puedes encontrar cuando entras con tu cuenta de Google en myactivity.google.com es un buen lavado de cara de nuestra huella digital, que antes podríamos controlar de manera menos visual en 'Mi cuenta', pero al que le quedan bastantes mejoras y más inclusión de datos en un futuro.

Una vez inicies tu sesión podrás obtener una cronología de los sitios web que has visitado (con sus enlaces correspondientes), el historial de las búsquedas en Google o en Google Play, lugares que has buscado en Maps y vídeos vistos en YouTube.

El cuadro de búsqueda que aparece en la parte superior permite encontrar cosas específicas en una línea del tiempo bastante generosa (depende de cuánto lleves usando los productos de Google con tu cuenta), pudiendo filtrar por fecha o por un producto específico.

Borrar tu rastro

En 'Mi actividad' puedes eliminar cosas específicas en un intervalo de tiempo o “desde el inicio de los tiempos”. Solamente tienes que hacer 'click' en el botón de tres puntos que despliega el menú y mandar al olvido lo que creas conveniente. Fíltralo por fecha, producto o individualmente.

Cuando eliminas algo de tu actividad, Google ya no lo tiene en cuenta en futuras búsquedas o para mostrarte anuncios. Esto es útil cuando has buscado un regalo para tu pareja y te cotillea la pantalla o cuando no paran de salirte anuncios de esa prenda o teléfono tan molón que has consultado.

Esta nueva página que sustituye al antiguo historial incluye algo más que las webs, imágenes o búsquedas que has hecho, pero no aparece todo. Por eso, en el menú de la esquina superior izquierda, la opción 'Otra actividad en Google' te redirige a tu historial de ubicaciones en Android (sí, Google también registra todos los sitios por los que pasas con tu smartphone).

Para proteger tu privacidad futura evitando las recomendaciones personalizadas o la publicidad contextualizada, en el mismo menú principal elige 'Controles de actividad' para seleccionar qué actividades dejas que rastreen los de Mountain View.

Puedes dejar que no se guarden en el historial tus búsquedas web y de apps, tu historial de YouTube, las búsquedas de voz (sí, también se guardan por defecto), el historial de tus dispositivos (contactos, calendarios, apps...) y también las ubicaciones.

Google asegura que irá mejorando la forma en la que muestra tu actividad y unificando poco a poco todos sus productos en esta opción para que tengamos un control más preciso de todos nuestros datos.