Todo lo que tus padres compraban, ahora tú lo alquilas en internet

Tú naciste a finales de un siglo y envejecerás en estas décadas de años que comienzan por dos. Y casi seguro que tendrás menos oportunidades que papá y mamá.

Porque tus padres, ah, tus padres. Tienen una casa de la presumen ser propietarios, aunque siguen pagando cada mes al banco una jugosa cuota de hipoteca. Y dos coches, un garaje, dos teles, muchos electrodomésticos, compran libros, también cedés, películas, incluso tienen... teléfono fijo. Y viven en un sueño similar al de la pareja de 'Las Cosas', de Georges Perec.

Todo esto hoy, para ti, te parece como ciencia ficción. Porque tus padres -ah, ellos- son de otro tiempo. De cuando el 80% de las casas eran -ilusoriamente- en propiedad, de cuando se vendían más de un millón de coches al año, de cuando, si ya tenías una hipoteca, por qué no meterte en un apartamento, en Torrevieja, Alicante, un, dos, tres, responde otra vez.

Tú no. Ni tienes casa, ni coche, ni nada. Ni siquiera eres mileurista, eres un millennial. Ya lo decían William Strauss y Neil Howe.

No compras, porque no puedes. Tú usas, tú alquilas, tú compartes. En internet, en las redes sociales. Pronuncia conmigo en inglés: sharing economy.

Si quieres un coche, lo tienes en el parking de al lado de tu casa. Bluemove o Respiro te permiten alquilarlo por dos o tres euros la hora, gasolina incluida. Lo reservas, lo conduces y lo devuelves. Alquilar por días es de viejos. Lo cool es el carsharing.

Y nunca has comprado cedés, porque tú eres digital, y, aunque adquieras música, e-books, cine…, sabes que Apple, Google o Amazon solo te ceden el uso de la copia. No te engañes. No compras, accedes. La nube destruye la propiedad.

¿Una casa, un apartamento, un hotelito? Si tus bolsillos no están vacíos, practicas el house swap o el holiday swap… Ahí están ARBnB o Homecompartia para conseguir habitaciones en otras ciudades, en otros países. ¿Tienes móvil, pero no tableta? Padinthecity; ellos te arriendan un iPad para visitar Madrid. Y así hasta el infinito. El mundo para ti es un peer to peer.

“La crisis económica es un factor que puede haber disparado este fenómeno. No obstante, existe un componente de cambio de mentalidad social muy importante. Hay un movimiento desde la posesión hacia el uso”, recuerdan en el Informe de la Sociedad de la Información de Telefónica.

Así, el concepto de ‘comprar para ser propietario’ se difumina con internet hacia la filosofía de ‘pagar por disfrutar de un micro uso’.

Pero tú esto ya lo sabes, porque lo practicas. Eres, como te digo, un millennial.

Como narraba la voz en off en el comienzo de la película Trainspotting: ‘Elige un empleo, elige una carrera, elige un televisor grande que te cagas (…) Elige una lavadora, equipos de compac disc y abrelatas eléctricos (…) Elige tu futuro. Elige la vida’.

Todo eso lo eligieron tus padres. Ahora, te toca a ti.

Tú la llevas.