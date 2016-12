Trucos tecnológicos para que no te pillen vagueando en el trabajo

Seguro que en más de una ocasión te ha cazado algún superior vagueando frente al ordenador, o quizá pasando el rato en Facebook o alguna página de compras 'online'.

No queremos fomentar la improductividad en horario laboral, pero si vamos a darte unos cuantos consejos (algunos de ellos “de cajón”) para que no te saquen los colores si quieres tener tus momentos de distracción en el curro.

1.- Cuidado con lo que te instalas

Los ordenadores de trabajo suelen estar bastante capados y también monitorizados por los informáticos, que normalmente suelen tener acceso remoto a tu equipo por si tienes algún problema.

Al estar conectados en red vigila que no dejas archivos personales almacenados en el disco duro y que tampoco envías correos comprometedores desde el correo del trabajo, que suele almacenarse en el servidor de la empresa. Vale, no es legal interceptar estas comunicaciones, pero estáte al loro... por si las moscas.

Sobre todo no te instales programas extraños, aunque quieras aprovechar tu horario laboral porque la conexión a internet de tu casa te va lenta como un caracol. Como metas la pata a ver qué cara vas a poner al informático para que te arregle tu ordenador.

2.- No seas cantoso

Sincronizar tu sesión en los navegadores del trabajo hace que aparezcan, por arte de magia, todas tus cuentas sincronizadas con sus respectivas contraseñas. Es más cómodo para ti, pero no vas en el trabajo a tener las mismas facilidades de vaguear que en tu portátil. No lo hagas.

Lo mejor que puedes hacer es utilizar la navegación privada (el modo incógnito) y borrar tu historial de vez en cuando. No dejes huellas. Y mucho menos si el ordenador es compartido.

Si tienes a tu jefe en alguna red social relaja un poco tu actividad durante las horas de trabajo... O, al menos, no tengas deslices que te puedan costar el puesto. ¡Y nada de flirtear a través de LinkedIn, que eso es de suicidas!

3- No hagas lo que no harías en tu casa

Abrir correos maliciosos, usar la conexión para descargarte cosas que no necesitas en el trabajo, introducir datos personales si está la red Wi-Fi del trabajo abierta... ¡No te la juegues! La compañía de seguridad Kaspersky da unos cuántos consejos para evitar errores en el trabajo en su blog.

4.- Desengánchate de tu teléfono

Estar todo el rato cotilleando tus notificaciones con los últimos 'likes' de tus fotos de juerga o contestando a tus colegas por WhatsApp no es un ejemplo muy edificante para los demás. Utiliza algún sistema de mensajería accesible desde web y que no moleste con sus alertas.

Silenciar ciertas notificaciones o utilizar el modo de “No molestar” es una opción más radical. Si no tienes miedo a que se vean las notificaciones en la pantalla de tu ordenador puedes utilizar Pushbullet (una app y extensión de Chrome) para no tener que depender tanto del teléfono y priorizar cuál debes responder y cuál no te interesa.

Si estás en una empresa con pocos empleados seguramente tengas el correo y otras herramientas de trabajo instaladas (si no tienes teléfono de empresa, claro). En una gran corporación seguramente puedas utilizar una solución 'Bring your own device' (trae tu propio dispositivo), que permite utilizar tu teléfono con soluciones de máxima seguridad, separando el ámbito personal y el profesional sin poner en riesgo ningún dato. Mola, pero... tener todo en un mismo sitio puede jugarte una mala pasada

Ah y olvídate de usar Tinder u otras aplicaciones para ligar dentro del trabajo, no te vayas a pegar un buen susto. Aunque esto último es bastante obvio... ¿o no?

A lo mejor no te hemos convencido del todo, por lo que una opción más rudimentaria podría ser colocar un espejo convexo en el ordenador, para vigilar a tus espaldas ¡Aunque corres el riesgo de que te llamen 'friki'!