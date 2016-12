Trucos sencillos para hacer tu vida más fácil con Gmail

Es posible que hace unos años todavía tuvieses unas cuenta de Hotmail, pero lo más probable es que ahora, salvo que seas empleado de Microsoft o de Yahoo, tengas tu correo en Gmail. No es raro, porque es uno de los mejores servicios y Google lo ha hecho muy bien al integrar su correo con su sistema operativo móvil. Además, hay una serie de trucos que pueden hacer que tu experiencia sea aún mejor.

El primero de estos trucos en realidad no hará tu vida más fácil, pero sí conseguirá que la de quien quiera acceder a tu cuenta sin permiso sea más difícil: la verificación en dos pasos. Esto añade una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión y, por lo tanto, hace que sea imposible entrar en el correo de una persona que ha activado la opción incluso al conocer su contraseña.

¿Cómo lo consigue? Pues, como su propio nombre indica, añade una segunda verificación en este proceso. Tras introducir la contraseña, el sistema solicitará un código de seis dígitos que se enviará al teléfono (hay otras opciones disponibles, pero ésta es la más sencilla). El código solo se puede utilizar en una ocasión y una vez que entremos a la cuenta le podremos decir a Google que se trata de un ordenador o dispositivo de confianza, por lo que no será necesario volver a pasar por el proceso en ese equipo.

Si hace varios años que utilizas la misma cuenta, es muy probable que tengas varios miles de mensajes, incluso entre los correos destacados. Pues bien, ¿sabías que puedes crear diversas etiquetas de destacado? Tan solo tienes que entrar en Configuración y una vez en el apartado General, elegir cuántos iconos quieres usar. Al colocar el cursor sobre cualquiera de ellas podrás ver su nombre (por ejemplo, la estrella amarillas es 'yellow-star') y con él la búsqueda es mucho más sencilla: tan solo hay que introducir 'has:yellow-star' (sin las comillas).

Pero si hablamos de búsquedas, la herramienta más práctica sin duda es la búsqueda por fecha y por tamaño ¿Recuerdas todos esos recopilatorios de imágenes graciosas que te mandó tu amigo y que no has vuelto a ver? ¿Los 'powerpoints' de ositos que te enviaba tu tía y te daba pena eliminar? No tienes que bucear en los cientos de páginas para acabar con ellos de una vez por todas, simplemente escribir 'size:Xm' (sin las comillas) y sustituir X por el número mínimo de megas que quieras usar como cifra de partida.

Es decir, si por ejemplo quieres cargarte todos los mails que ocupen más de 3 MB, solo has de hacer la búsqueda 'size:3m' y comenzar a seleccionar ¿Quieres que solo aparezcan los recibidos hace más de un año? Fácil: añade el campo 'older_than:Xy'. Aquí la X es de nuevo el tiempo, en este caso en años. Si quieres pasar a meses, cambia la 'y' (de year, por si te ayuda a recordarlo) por 'm' (meses) o 'd' (días).

Claro que también puede darse el caso de que utilices Gmail como tu nube particular para guardar archivos. Tranquilo, no eres el único, pero deberías saber que hay un servicio dedicado a ello y que tienes una cuenta: Drive.

Drive es como Dropbox, pero con el sello de Google y más almacenamiento (15 GB en la cuenta gratuita, que se reparten entre Gmail y el propio Drive). Las fotos de resolución superior a 2048 x 2048 que se suben a Google+ también tiran de Drive (las de menos, no), pero tampoco vamos a engañarnos: no usas la red social de Google. Y no te culpamos por ello.

Pero volvamos a Drive. Como decimos, es un sistema de almacenamiento en la nube en el que tienes cuenta, pues utiliza el usuario de Gmail. Además, desde hace unas semanas es posible guardar en este servicio los archivos adjuntos recibidos en la app oficial del correo (ojo, si no tienes un Nexus o un Moto es posible que estés usando la del fabricante en lugar de la de Gmail). Simplemente hay que pulsar los tres puntos que aparecen en el icono del archivo y después seleccionar Guardar en Drive.