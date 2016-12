Tus vídeos de YouTube ya no tendrán +301 reproducciones

Hasta ahora, el contador de reproducciones de YouTube tenía un funcionamiento peculiar. Probablemente, alguna vez te has topado con un vídeo que tenía, según la plataforma, ‘+301 reproducciones’.

Sin embargo, ya podemos despedirnos de este enigmático número. Hasta ahora YouTube congelaba el contador en ese punto exacto para comprobar cuántas visitas reales tenía cada el vídeo (buscando si había ‘bots’ que reproducían el vídeo para engordar el número y convertir un vídeo en popular).

Sin embargo, la plataforma de vídeo ya ha logrado desarrollar un algoritmo que le permite contar en tiempo real las reproducciones de un vídeo, distinguiendo a la vez cuáles son de usuarios reales y cuáles de ‘bots’.

Así, ya no habrá más ‘+301 reproducciones’ en los vídeos de YouTube. Ahora, el número de reproducciones que aparezca debajo de cada vídeo será real y en tiempo directo (más o menos).

We're saying goodbye to 301+ and hello to more up-to-date video views. pic.twitter.com/33OQuOvxcs