Ver vídeos de gatitos ya no es una pérdida de tiempo

Hablar de gatitos es ya tan 'mainstream' que está casi pasado de moda. La Red sigue en manos de estos felinos, pero ya no hace falta que lo destaquemos: es un hecho, una realidad empíricamente demostrable y hasta un modelo de negocio para los amos más afortunados.

En YouTube, capital del reino gatuno de internet, algunos avispados amantes de los gatos se embolsan jugosas sumas de dinero gracias a sus bigotudos coleguitas. Según los cálculos de uno de ellos, el creador de 'Henry, Le Chat Noire', “puedes ganar un dólar o dos por cada mil reproducciones, pero si tienes una cuenta de 'partner' de YouTube puedes doblar fácilmente esas cifras e ingresar hasta seis dólares”.

No está nada mal. Y todo gracias a vosotros, amigos, que os pasáis los ratos muertos –y los no tan muertos– viendo vídeos de animalicos en YouTube ¿No preferiríais que todo ese dinero fuera a parar a alguna causa justa? ¿No os gustaría que ese precioso tiempo sirviera para algo? ¿Queréis cambiar el mundo prácticamente sin mover un dedo mientras disfrutáis de las venturas y desventuras de los felinos más graciosos de la World Wide Web?

Más o menos este es el reclamo de Charity Animal Television (CATv), un nuevo canal que, según su propia descripción, “selecciona y crea contenido altamente compartible sobre animales” y “dona el 100% del beneficio publicitario neto generado por un vídeo en concreto a la ONG seleccionada”.

No hace ni una semana que subieron el primer vídeo –en el que detallan su proyecto– y ya tienen cerca de 10.000 reproducciones. No parece mucho, pero es un gran comienzo. Además, el canal ha logrado cautivar a varios centenares de usuarios que se han suscrito a sus actualizaciones ¿Y qué es exactamente lo que ofrecen? Dejemos que lo expliquen ellos mismos:

Básicamente, se trata de redirigir el rendimiento económico que genera tu adicción a los vídeos de gatitos, y que ahora se está llevando un 'youtuber' al que no conoces, hacia una causa benéfica. La ONG en cuestión varía en función de cada vídeo, pero CATv asegura que siempre son organizaciones acordes a sus valores y que cumplen con la ley.

Para que te hagas una idea, si uno de sus vídeos llegase a tener ocho millones de visitas y YouTube pagase cinco dólares al creador por cada 1.000 reproducciones, la ONG en cuestión recibiría alrededor de 40.000 dólares. Un buen pellizco.

Con esa estimación tu aparentemente insustancial clic, que tan poco esfuerzo representa, supondría medio centavo más para las arcas de una organización sin ánimo de lucro. No hay excusa. Vale que la cosa está muy mal y no tienes dinero, incluso que no tienes tiempo, pero aquí la donación no sale de tu bolsillo y el minuto y medio que dura el vídeo –admítelo– lo ibas a perder igual.

“¿Cómo puedo ser vago y hacer algo bueno por la humanidad?”, preguntan de forma retórica los creadores de este bienintencionado canal. Y ellos mismos se responden: “Juntos podemos cambiar el mundo a mejor. Solo tenemos que ver chorradas adorables en internet”. Lo que haces todos los días, pero con un sentido práctico.