Vídeos con "audio espacial": así es la última maravilla de YouTube

Qué lejos quedan los tiempos en los que YouTube era un mero contenedor de vídeos, ¿verdad? El portal ya no es sólo un mero servicio de 'hosting' de material audiovisual sino que, de hecho, se ha convertido en el mayor portal de vídeos del mundo.

Y como tal, no puede quedarse atrás. Es cierto que Facebook se le va acercando cada vez un poco más (con alguna que otra trampa, eso sí), pero el portal va incorporando nuevas herramientas y tecnologías para retenernos como usuarios.

Una de las novedades más interesantes ha sido anunciada esta misma semana: a partir de ahora, YouTube permitirá a los nuevos vídeos en 360 grados habilitar la opción del audio espacial y envolvente. Pero, ¿en qué consiste esto exactamente?

Imagínate que estás viendo un vídeo de un concierto y, como es en 360 grados, decides ir moviendo la imagen con el puntero del ratón para fijarte más en ciertos espacios del escenario o en ciertas personas de la banda. Pues bien, a partir de ahora, cuando hagas eso, escucharás más los instrumentos que tienes de frente. Y el audio te acompañará, ya que si cambias de perspectiva, el sonido que escuches también lo hará.

¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Ponte los auriculares y reproduce los seis vídeos de esta lista creada especialmente para comprobar la calidad del audio espacial.

Directos en 360 grados

Pero no es la única novedad interesante de YouTube. Y es que el portal de vídeos también ha anunciado que ha habilitado la opción de subir vídeos en perspectiva de 360 grados también para las retransmisiones en directo.

Es cierto que los vídeos en 360 grados ya tienen más de un año, ya que fueron lanzados en marzo de 2015, pero ahora YouTube aporta un valor añadido permitiendo que esta perspectiva se lleve a cabo también en los vídeos de reproducción en directo. Una opción con la que ya contaba Facebook, por cierto, con lo que era cuestión de tiempo que el portal de Google se sumara a la tendencia.

Si eres creador de contenido y te has quedado con ganas de subir un vídeo en directo en 360 grados o con audio espacial, tranquilo: no tendrás que tener un equipo valorado en decenas de miles de euros. Según ha anunciado la propia YouTube, ahora mismo están trabajando con compañías de realidad virtual como VideoStitch y Two Big Ears para que, poco a poco, este tipo de retransmisiones vayan estando disponibles para más gente.